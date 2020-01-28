Какой завтра праздник: приметы и обряды на 29 января

Новости Украины:В народном календаре эта дата получила название Петр-полукорм, а в православном – поклонение веригам апостола Петра.

29 января в народе почитали Святого Петра – покровителя домашней скотины.

День, когда поклонялись веригам (цепям) Апостола Петра. Название это связано с событием, описанным в Библии. Так, во время христианских гонений апостол Петр был арестован. По приказу правящего тогда царя Агриппы его посадили в темницу и заковали в цепи. Ночью к апостолу явился ангел и освободил Петра. Позже первые христиане нашли эти цепи и сохранили их как свидетельство Чуда и священную реликвию. Сегодня цепи Апостола Петра хранятся в Риме.

В народе говорили о том, что наступил Петр-Полукорм. Крестьяне делили зиму на две части. Так, считалось, что сейчас первая половина зимы осталась позади. Обычно к 29 января съедалась половина всех заготовок и запасов. Возникала неопределенность – неизвестно, насколько могла затянуться зима. И именно поэтому, 29 января старались анализировать природные явления, приметы, чтобы предсказать погоду.

Традиции и обычаи дня

В земледельческом календаре день назвали Петр-полукорм. А все потому, что к этому времени первая половина зимнего корма, заготовленного для скотины, заканчивается.

На Петра-полукорма вышла половина зимнего корма.

Крестьяне с этой даты делили зиму на две половины. Считалось, что одна вторая зимы уже подошла к концу. В старину в этот день в закромах наводили порядок и примечали, сколько осталось припасов. Если запасов оставалось меньше половины, то старались урезать суточную норму корма скоту.

Постится и скотина, если хозяин корму не припас.

Ещё в этот день пополам ломали лучину и клали крестом на полу. Считалось, что такой ритуал принесет семье богатство.

В народе Петра-полукорма считали одним из покровителей скота. На Руси апостолу Петру молились при горячке.