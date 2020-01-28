Депутаты ВР просят суд признать неконституционной статью о наказании судей за неправосудные решения

Новости Украины:КС начал рассмотрение дела о конституционности статьи Уголовного кодекса о наказании судей за неправосудные решения.

Большая палата Конституционного суда Украины начала рассмотрение дела по конституционному представлению 55 народных депутатов относительно соответствия Конституции Украины положений статьи 375 Уголовного кодекса Украины (Постановление судьей (судьями) заведомо неправосудного приговора, решения, определения или постановления). Дело рассматривается в форме письменного производства.

Депутаты просят КС признать неконституционной статью 375 Уголовного кодекса Украины.

"По мнению народных депутатов Украины, сегодня это свидетельствует о том, что отмененное или измененное судебное решение судами высших инстанций признается работниками правоохранительных органов неправосудным. Это дает основания полагать, что оспариваемые положения Кодекса стали инструментом влияния на независимость и неприкосновенность судей, что не соответствует части 2 статьи 126 Основного Закона Украины", - отметила во время заседания судья-докладчик по делу Галина Юровская во время открытой части пленарного заседания.

В конституционном представлении говорится, что "неопределенность понятия "неправосудный" приводит к толкованию следователями и прокурорами диспозиций статьи 375 Уголовного кодекса по своему усмотрению, и они сами устанавливают критерии неправосудности судебного решения".

Кроме того, по мнению авторов представления, понятие "заведомо неправосудное" является "оценочным" и "противоречит юридической определенности и легитимным ожиданиям, которые являются элементами верховенства права и стали инструментом влияния на независимость и неприкосновенность судей".

В представлении отмечается, что статья 375 УК за заведомо неправосудный приговор (решение, определение, постановление) предусматривает наказание судьи в виде ограничения свободы на срок до 5 лет или лишения свободы на срок от 2 до 5 лет. А если те же действия повлекли тяжкие последствия или совершены из корыстных побуждений, или с целью препятствования профессиональной деятельности журналиста - то предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.

Депутаты считают, что эта норма Уголовного кодекса противоречит положениям части первой статьи 8, части первой статьи 24, части второй статьи 126 Конституции Украины.

Напомним, в рассмотрении дела о судоустройстве и статусе судей был объявлен перерыв.