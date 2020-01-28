Фонд гарантирования вкладов: Суд признал незаконной передачу кредитов банка "Михайловский"

Новости Украины:Суд принял решение направить дело на повторное рассмотрение судом первой инстанции.

Кассационный суд в составе Верховного суда Украины отменил решения судов предыдущих инстанций, признавших правомерной уступку прав требования по кредитам банка "Михайловский" накануне его банкротства компаниям "Плеяда" и "Фагор".

Как сообщается на сайте Фонда гарантирования вкладов физических лиц, суд направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

В фонде пояснили, что компании "Плеяда" и "Фагор" не имеют правовых оснований для взыскания средств с заемщиков банка "Михайловский".

Отмечается, что по состоянию на 1 января фонд выплатил более 30 тысячам вкладчиков и физических лиц, которые приравниваются к вкладчикам банка "Михайловский", гарантированное возмещение на общую сумму более 2,47 млрд грн.

Также сообщается, что реквизиты для погашения кредитов в банке "Михайловский" указаны на сайте фонда.

Как сообщалось ранее, Национальный банк Украины признал неплатежеспособным банк "Михайловский" в мае 2016 года.

Накануне введения временной администрации банк "Михайловский" заключил договор с компанией "Плеяда" об уступке прав требования по кредитному портфелю стоимостью более 682 млн грн по заниженной цене. Впоследствии компания "Плеяда" передала права требования по кредитам компании "Фагор".

Фонд гарантирования признал эти договоры ничтожными, однако указанные компании пытаются отстаивать свои интересы через суд.

Напомним, Национальный банк Украины установил на вторник, 28 января, курс доллара на уровне 24,59 грн.