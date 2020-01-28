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В правительстве анонсировали внедрение электронного больничного

В правительстве анонсировали внедрение электронного больничного
12:14 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: 062.com

Новости Украины:Заместитель министра социальной политики Олег Коваль заявил, что электронный больничный в Украине введут с 1 апреля.

Министерство социальной политики Украины рассчитывает запустить листы нетрудоспособности в электронной форме с 1 апреля текущего года. Об этом сообщил на брифинге заместитель министра социальной политики Украины Олег Коваль.

"На этой неделе запускается постановление на согласование относительно внедрения электронного больничного. Минсоцполитики совместно с Министерством здравоохранения планирует запустить с 1 апреля электронные больничные... Это будет первый этап, а основной этап - это полноценный запуск системы больничных, когда врач будет записывать данные о том, что пациент заболел, в систему HELSI.me (сервис записи к врачам и сохранения медицинских данных - ред.), которая будет формировать медицинское заключение, которое будет автоматически отправляться в Пенсионный фонд, в реестр плательщиков ЕСВ (единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование ред.), а далее - в Фонд социального страхования для начислений. Это будет второй этап, который будет запускаться с 1 сентября по всей стране и займет какое-то время", - сказал Коваль.

По его словам, введение данной системы позволит проверять правомерность выдачи пациентам электронных больничных и минимизировать злоупотребления в этой сфере.

"Мы приостановим этими действиями поток выписываний за день врачами 50 больничных, так как можно будет проверить все факты с привязкой к фамилии доктора, сколько больничных он выдал и по своему ли профилю", - отметил заместитель министра соцполитики.

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По данным Коваля, в 2018 году свыше 573 тыс. украинцев оформили больничные листы, в том числе в связи с беременностью, в 2019 году – свыше 566 тыс. человек, при этом бюджет выплат по данной статье составил 15 млрд грн, тогда как на 2020 год в бюджете заложено 17 млрд грн на выплату больничных.

Как сообщалось, ожидалось, что электронный реестр листков нетрудоспособности, создания которого бизнес ожидает от властей уже много лет, заработает осенью 2019 года.

Ранее в правительстве подчеркивали, что государство ежегодно теряет до миллиарда гривен в год из-за пользования гражданами фальшивыми больничными листами. По мнению экспертов, частично решить проблему таких больничных помогло бы внедрение электронного реестра листков нетрудоспособности и электронных больничных. По подсчетам Минсоцполитики, экономия бюджетных средств от введения электронных больничных листов составит от 1 до 4 млрд грн ежегодно.

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Минздрав, Больничные, Олег Коваль, Электронный больничный.
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