Первый заместитель директора ГБР отрицает свое знакомство с Януковичем

Новости Украины:Александр Бабиков заявляет, что не имел никаких договорных отношений с беглым президентом Виктором Януковичем.

Первый заместитель директора Государственного бюро расследований Александр Бабиков утверждает, что не имел никаких договорных отношений с экс-президентом Виктором Януковичем и не знаком с ним. Об этом он сказал на брифинге в Киеве.

"Я не представлял права и интересы Януковича, тем более по делам Майдана... Я никогда не был с ним знаком и никаких договорных отношений с ним не заключал", - отметил Бабиков.

"Вам показывают документы о якобы представительстве его интересов. Каким образом их необходимо оценивать... Поскольку адвокаты довольно часто участвуют в судебных заседаниях, а уголовное процессуальное законодательство требует подачи большого количества процессуальных документов в ограниченные сроки, иногда возникает необходимость подписать технический документ у того адвоката, который находится в настоящее время в адвокатском объединении. В таких случаях готовится технический документ, готовится документ на представительство интересов и передается на подпись адвокату, который фактически находится в адвокатском объединении", - пояснил он.

Как известно, Бабиков работал в юридической фирме Aver Lex, которая представляла интересы Януковича в судах.

Напомним, Роман Труба подал иск о признании незаконным его увольнения с поста директора ГБР.