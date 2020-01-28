Президент присвоил звания Героя Украины преподавателю и спасателю, погибшим на пожаре в Одессе

Новости Украины:Преподаватель Одесского колледжа и спасатель ГСЧС, погибшие на пожаре 4 декабря, посмертно удостоены звания Герой Украины.

Преподаватель высшей математики и информационных дисциплин Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса Анна Бортюк и командир отделения государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области Сергей Шатохин, погибшие при спасении людей во время пожара в колледже 4 декабря 2019 года, посмертно удостоены знания Героев Украины.

Соответствующий указ президента Украины Владимира Зеленского №20/2020 от 25 января опубликован на сайте главы государства.

Согласно тексту указа, погибшие удостоены звания Герой Украины и ордена "Золотая Звезда" "за героизм и самопожертвование, проявленные при спасении людей во время пожара".

Как сообщалось, в 10:12 среды, 4 декабря, в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса возник пожар, площадь которого достигла 4 тыс. кв. м. В 14:18 того же дня пожар был локализован, однако тушение отдельных очагов возгорания и тлеющих участков продолжалось еще длительное время.

12 декабря поисковая операция была завершена, в ГСЧС сообщили, что число погибших составило 16 человек; идентификация их тел завершилась 26 декабря.

По факту пожара открыто уголовное производство по ч.2 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

Комиссия пришла к выводу, что причиной пожара в здании колледжа было возгорание бытового электрического оборудования на третьем этаже. С третьего этажа пламя распространилось. Люди не могли эвакуироваться, поскольку один из выходов был закрыт. Основными причинами трагедии назвали халатное отношение руководства и персонала колледжа к противопожарной безопасности

9 декабря премьер-министр Украины Алексей Гончарук отметил, что погибшие спасатель Сергей Шатохин и преподаватель Анна Бортюк, которые ценой собственной жизни спасли десятки других людей, достойны присвоения звания Героя Украины. "Обратился к председателю парламентской фракции Давиду Арахамия подготовить представление президенту Украины, чтобы присвоить им звание Героев Украины", - сказал он.