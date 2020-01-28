Снег и метель: В Украине предупредили об ухудшении погодных условий

Новости Украины:В ГСЧС заявили об ухудшении погодных условий в областях Украины.

В ближайшие дни ухудшение погодных условий в отдельных областях Украины отвечает І уровню опасности, а в Карпатах местами ІІ уровню.

Как сообщил источник, пресс-служба ГСЧС Украины.

Как сообщалось ранее, "Усложнение погодных условий отвечает І уровню опасности, вызовет нарушение движения транспорта на отдельных участках дорог. В Карпатах нарушение, местами прекращениея движения транспорта на дорогах (II уровень опасности)".

Ссылаясь на данные синоптиков, ГСЧС сообщает об умеренном снеге ночью 29 января и значительном - днем 31 января.

Предусматриваются метели (на Закарпатье значительный дождь с мокрым снегом), прирост снежного покрова составит 20-30 см. На дорогах гололедица.

В западных, северных, Полтавской и Харьковской областях мокрый снег образует снежный покров высотой 3-10 см. Ожидается местами налипание мокрого снега, метели, на дорогах гололедица.

29-30 января в Украине порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.