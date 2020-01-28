"Задачи значительно расширились": В СНБО прокомментировали увеличение штаба

Новости Украины:Данилов объяснил, почему штат аппарата СНБО увеличили до 190.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов считает, что указ Президента об увеличении численности работников Аппарата СНБО позволит усилить возможности Национального координационного центра кибербезопасности.

Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

"Указ Президента Украины позволит существенно усилить возможности Национального координационного центра кибербезопасности", - отметил Данилов.

Так, согласно указу Президента Украины от 28.01.2020 № 27/2020 "О внесении изменений в Указы Президента Украины от 27 января 2015 года № 37 и от 7 июня 2016 года № 242", предельную численность работников Аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины увеличен на 30 человек. Согласно указу работники аппарата Совета будут осуществлять информационно-аналитическое, экспертное, организационное, материально-техническое и иное обеспечение деятельности Национального координационного центра кибербезопасности.

"Учитывая стратегическое значение, которое приобретают вопросы кибербезопасности в системе национальной безопасности Украины и в мире, деятельность Национального координационного центра кибербезопасности становится одним из ключевых в работе СНБО Украины, и его задачи значительно расширены в соответствии с требованиями времени", - прокомментировал подписание указа Данилов.

Как отмечают в пресс-службе СНБО, Национальный координационный центр кибербезопасности, возглавляемый Секретарем СНБО Алексеем Даниловым, является рабочим органом Совета.

"Отныне Национальный координационный центр кибербезопасности наделен правом использовать возможности Главного ситуационного центра СНБО Украины, а также с согласия Председателя Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины - Государственного центра киберзащиты Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, с согласия руководителей государственных органов - центров обеспечения кибербезопасности государственных органов, с согласия руководителей предприятий, учреждений и организаций независимо от формы собственности, которые отнесены к критически важным объектам инфраструктуры, - центров обеспечения кибербезопасности таких объектов", - говорится в сообщении.

Заместителем руководителя Центра является по должности заместитель Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, к ведению которого согласно распределению обязанностей отнесены вопросы кибербезопасности.