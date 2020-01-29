29 января - приметы и обряды в Петров день

Приметы на 29 января подскажут, урожайное ли будет лето. В народном календаре эта дата получила название Петр-полукорм, а в православном – поклонение веригам апостола Петра.
Апостол Петр – один из 12 апостолов Иисуса Христа. В католической церкви его считают первым папой Римским. Петр появился на свет в Вифсаиде. Отцом его был простой рыбак. Имя, данное ему при рождении, – Симон. Имя Петр (от греческого – камень) появилось от прозвища Кифа (арамейские языки – камень), которое дал ему Иисус. Петр был женат и вместе со своим братом Андреем работал рыбаком. Встретив Спасителя, они оставили промысел и последовали за ним.
Став апостолом Христа, Петр следовал за ним повсюду. Он был одним из любимейших учеников Иисуса.
По приказу иудейского царя Ирода около 42 года апостол Петр был заключен в темницу. Его хотели казнить. Накануне суда закованный железными веригами он спал между двумя воинами. Ночью его разбудил ангел, посланный Богом, и велел ему встать. Апостол встал, оковы упали на землю, и ангел вывел его из тюрьмы.
Эти вериги обрели иерусалимские христиане и хранили их как священную реликвию, которую передавали из поколения в поколение. Возложением вериг апостола Петра на больных совершались исцеления.
Патриарх иерусалимский Ювеналий в V веке подарил эти вериги благочестивой императрице Евдокии. Она перенесла их в Константинополь. Евдокия одну из вериг отправила в Рим своей дочке, императрице Евдоксии, которая в дальнейшем построила храм в честь апостола Петра и в нем положила веригу, присланную матерью, вместе с цепью, которой был окован апостол Петр перед своей казнью (около 67 года).
Со времен Папы Римского Александра (II век) вериги апостола Петра ежегодно в этот день выносились на поклонение верующим.
Приметы и поверья
Если в амбарах ржаного хлеба больше половины осталось, будет хороший урожай.
Курица стоит на одной ноге – к морозу.
Если морозно в этот день, лето будет жарким.
Метель на Петра – к дождливому лету.
Северный ветер – к морозам и похолоданию.
Снег идет – весной много травы будет. Ещё это предвещает удачную рыбалку в теплое время года.
Самовар гудит – к холодам.
Яркий месяц с крутыми рогами – к легкому и приятному морозу.
Если на закате солнце в красный свет окрашено, то следующий день будет морозным и солнечным.