29 января - приметы и обряды в Петров день

Новости Украины:29 января христиане поклоняются честным веригам святого апостола Петра, одного из двенадцати ближайших учеников Иисуса Христа, первого папы Римского.

Приметы на 29 января подскажут, урожайное ли будет лето. В народном календаре эта дата получила название Петр-полукорм, а в православном – поклонение веригам апостола Петра.

Апостол Петр – один из 12 апостолов Иисуса Христа. В католической церкви его считают первым папой Римским. Петр появился на свет в Вифсаиде. Отцом его был простой рыбак. Имя, данное ему при рождении, – Симон. Имя Петр (от греческого – камень) появилось от прозвища Кифа (арамейские языки – камень), которое дал ему Иисус. Петр был женат и вместе со своим братом Андреем работал рыбаком. Встретив Спасителя, они оставили промысел и последовали за ним.

Став апостолом Христа, Петр следовал за ним повсюду. Он был одним из любимейших учеников Иисуса.

По приказу иудейского царя Ирода около 42 года апостол Петр был заключен в темницу. Его хотели казнить. Накануне суда закованный железными веригами он спал между двумя воинами. Ночью его разбудил ангел, посланный Богом, и велел ему встать. Апостол встал, оковы упали на землю, и ангел вывел его из тюрьмы.

Эти вериги обрели иерусалимские христиане и хранили их как священную реликвию, которую передавали из поколения в поколение. Возложением вериг апостола Петра на больных совершались исцеления.

Патриарх иерусалимский Ювеналий в V веке подарил эти вериги благочестивой императрице Евдокии. Она перенесла их в Константинополь. Евдокия одну из вериг отправила в Рим своей дочке, императрице Евдоксии, которая в дальнейшем построила храм в честь апостола Петра и в нем положила веригу, присланную матерью, вместе с цепью, которой был окован апостол Петр перед своей казнью (около 67 года).

Со времен Папы Римского Александра (II век) вериги апостола Петра ежегодно в этот день выносились на поклонение верующим.

Приметы и поверья

Если в амбарах ржаного хлеба больше половины осталось, будет хороший урожай.

Курица стоит на одной ноге – к морозу.

Если морозно в этот день, лето будет жарким.

Метель на Петра – к дождливому лету.

Северный ветер – к морозам и похолоданию.

Снег идет – весной много травы будет. Ещё это предвещает удачную рыбалку в теплое время года.

Самовар гудит – к холодам.

Яркий месяц с крутыми рогами – к легкому и приятному морозу.

Если на закате солнце в красный свет окрашено, то следующий день будет морозным и солнечным.