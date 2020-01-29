Снег и гололедица: прогноз погоды на 29-30 января

Новости Украины:Снег, метели и гололедица: какими будут последние дни января.

В среду, 29 января, погода в Украине ухудшится, ожидаются снег и порывы ветра до 20 м/с.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

"29-31 января осложнение погодных условий: в Карпатах умеренный, ночью 29 января и днем 31 января значительный снег, метели, на дорогах гололедица; в западных, северных, Полтавской и Харьковской областях мокрый снег; местами налипание мокрого снега, метели, на дорогах гололедица; 29-30 января в Украине порывы ветра 15-20 м/с. В Карпатах местами прекращение движения транспорта", - отмечается в сообщении.

Температура 29 января будет колебаться от 1° мороза до 4° тепла (днем на юге страны 5-10° тепла). В Карпатах температура ночью и днем 4-9° мороза.

Прогноз погоды на 29 января, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на пятницу, 29 января, в городах Украины:

Ужгород – 0...+2

Львов – +1...+3

Ивано-Франковск – 0...+2

Тернополь – 0...+2

Черновцы – 0...+2

Хмельницкий – 0...+2

Луцк – 0...+2

Ровно – 0...+2

Житомир – +1...+3

Винница – +1...+3

Одесса – +6...+8

Николаев – +5...+7

Херсон – +7...+9

Симферополь – +2...+4

Кропивницкий – +2...+4

Черкассы – +1...+3

Чернигов – +1...+3

Сумы – +1... +3

Полтава – +1...+3

Днепр – +2...+4

Запорожье – +4...+6

Донецк – +2...+4

Луганск – +2...+4

Харьков – +2...+4

Киев – +1...+3

В Киеве 29 января облачно. Ночью без существенных осадков, днем дождь с переходом в мокрый снег. Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с, днем порывы 15-18 м/с. Температура в течение суток 1-3° тепла. В Киевской области ночью без существенных осадков, днем дождь с переходом в мокрый снег. Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с, днем порывы 15-18 м/с. Температура на протяжении суток от 1° мороза до 4° тепла.

Прогноз погоды на 30 января, фото: meteo.gov.ua

30-31 января в Украине облачно. Кроме юга, мокрый снег, в центральных и восточных областях с дождем, в Карпатах умеренный. Днем 31 января значительный снег. На дорогах, кроме южной части, местами гололедица. Ветер западный и юго-западный, 7-12 м/с, 30 января местами порывы 15-20 м/с, в западных и северных областях метели. Температура ночью и днем от 2° мороза до 3° тепла, в Карпатах 4-9° мороза, в южной части днем 3-8° тепла.

В Киеве и столичном регионе 30 января умеренный, 31 января небольшой мокрый снег. На дорогах местами гололедица. Ветер западный и юго-западный, 7-12 м/с, днем 30 января местами порывы 15-18 м/с, метель. Температура ночью и днем от 2° мороза до 3° тепла.

1-2 февраля в Украине ожидаются дожди, лишь днем 1 февраля в северных, центральных и южных, ночью 2 февраля в южных и восточных областях без осадков. Температура 1 февраля ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 0-6° тепла, в западных и южных областях до 8°; 2 февраля ночью 0-6° тепла, днем 4-10°, в южной части до 12°.

В Киеве 1-2 февраля дождь, ночью 1 февраля с мокрым снегом (днем 1 февраля без осадков). Температура 1 февраля ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 0-5° тепла, 2 февраля ночью 0-5° тепла, днем 4-9°.

Народный прогноз погоды: 29 января отмечается день поклонения честным цепям апостола Петра. В народе этот день называли Пётр-полукорм, поскольку до этого времени у крестьян выходила половина зимнего корма для скота. По этому поводу народ приметил: «Если в амбарах ржаного хлеба осталось больше половины, быть хорошему урожаю». Погоду в этот день предсказывал ветер: если он дул с северной стороны, ожидали сильного мороза.