Снег и гололедица: прогноз погоды на 29-30 января

В среду, 29 января, погода в Украине ухудшится, ожидаются снег и порывы ветра до 20 м/с.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
"29-31 января осложнение погодных условий: в Карпатах умеренный, ночью 29 января и днем 31 января значительный снег, метели, на дорогах гололедица; в западных, северных, Полтавской и Харьковской областях мокрый снег; местами налипание мокрого снега, метели, на дорогах гололедица; 29-30 января в Украине порывы ветра 15-20 м/с. В Карпатах местами прекращение движения транспорта", - отмечается в сообщении.
Температура 29 января будет колебаться от 1° мороза до 4° тепла (днем на юге страны 5-10° тепла). В Карпатах температура ночью и днем 4-9° мороза.
Прогноз погоды на 29 января, фото: meteo.gov.ua
Прогноз погоды на пятницу, 29 января, в городах Украины:
В Киеве 29 января облачно. Ночью без существенных осадков, днем дождь с переходом в мокрый снег. Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с, днем порывы 15-18 м/с. Температура в течение суток 1-3° тепла. В Киевской области ночью без существенных осадков, днем дождь с переходом в мокрый снег. Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с, днем порывы 15-18 м/с. Температура на протяжении суток от 1° мороза до 4° тепла.
Прогноз погоды на 30 января, фото: meteo.gov.ua
30-31 января в Украине облачно. Кроме юга, мокрый снег, в центральных и восточных областях с дождем, в Карпатах умеренный. Днем 31 января значительный снег. На дорогах, кроме южной части, местами гололедица. Ветер западный и юго-западный, 7-12 м/с, 30 января местами порывы 15-20 м/с, в западных и северных областях метели. Температура ночью и днем от 2° мороза до 3° тепла, в Карпатах 4-9° мороза, в южной части днем 3-8° тепла.
В Киеве и столичном регионе 30 января умеренный, 31 января небольшой мокрый снег. На дорогах местами гололедица. Ветер западный и юго-западный, 7-12 м/с, днем 30 января местами порывы 15-18 м/с, метель. Температура ночью и днем от 2° мороза до 3° тепла.
1-2 февраля в Украине ожидаются дожди, лишь днем 1 февраля в северных, центральных и южных, ночью 2 февраля в южных и восточных областях без осадков. Температура 1 февраля ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 0-6° тепла, в западных и южных областях до 8°; 2 февраля ночью 0-6° тепла, днем 4-10°, в южной части до 12°.
В Киеве 1-2 февраля дождь, ночью 1 февраля с мокрым снегом (днем 1 февраля без осадков). Температура 1 февраля ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 0-5° тепла, 2 февраля ночью 0-5° тепла, днем 4-9°.
Народный прогноз погоды: 29 января отмечается день поклонения честным цепям апостола Петра. В народе этот день называли Пётр-полукорм, поскольку до этого времени у крестьян выходила половина зимнего корма для скота. По этому поводу народ приметил: «Если в амбарах ржаного хлеба осталось больше половины, быть хорошему урожаю». Погоду в этот день предсказывал ветер: если он дул с северной стороны, ожидали сильного мороза.