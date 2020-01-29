Какой завтра праздник: приметы и обряды на 30 января

Новости Украины:30 января Православная церковь чтит память Антония Великого (251-357) - раннехристианского подвижника и основателя отшельнической монастыря.

30 января отмечают не только день Антона, но и день Антонины. Говорят: "Антонина – зиме половина". Это был своеобразный переломный момент, когда, вроде бы, половина зимы осталась позади, но впереди еще были февральские холода, и, вполне возможно, что крестьянину пришлось бы столкнуться с суровыми буднями, связанными с нехваткой припасов и корма для скота.

Однако люди искренне верили, что зима вскоре закончится, радовались прибавлению светового дня и солнечному свету. Анализировали природные явления, приметы и говорили о том, какой будет погода.

В старину именно в день 30 января старались запугать всякую нечисть, чтобы она не подходила к дому. Для этого выходили на ближайший перекресток и начинали идти домой задом наперед. Если сумеешь 30 января дойти до дома таким образом и не упасть, то стоит перечеркнуть свои следы палкой и замести их снегом, чтобы колдуны, ведьмы и злые силы не пробрались в дом.

Обряды и традиции дня

В народном календаре этот день называется Антон Перезимник. У крестьян было принято проверять запасы кормов и подсчитывать хватит ли их до весеннего Юрьева дня . Святому Антонию молились о благополучном отела коров и безопасность домашних животных. Святили сено и кормили им скот.

Хозяйки пекли толокняная колобков, которые символизируют солнце. Выпечкой угощали детей, в надежде, что лето скорее наступит.

Утром проводили обряд, помогает обхитрить нечистую силу. Человек, выходила первой из дома утром, шла от дома к крыльцу пятками вперед, обозначая следами, что в доме пришел сам хозяин.

В этот день женщинам нельзя вязать и прясть, готовить чечевицу и бобы, чтобы дети корью не болели и чтобы не провоцировать оспу, язву и чуму. Было принято печь специальный хлеб, который раздавали родным и близким на здоровье.