Вступительная кампания 2020: когда стартует регистрация на ВНО

Новости Украины:Регистрация на ВНО стартует 3 февраля и продлится до 24 марта.

С 3 февраля начинается регистрация на внешнее независимое оценивание.

Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования.

"Регистрация для участия во внешнем независимом оценивании 2020 года продлится с 3 февраля по 24 марта. Комплекты регистрационных документов учащихся (слушателей, студентов) для прохождения государственной итоговой аттестации в форме ВНО руководители учебных заведений могут присылать до 17 марта 2020 года", - говорится в сообщении.

В УЦОКО отметили, что для успешной регистрации для участия во внешнем независимом оценивании необходимо создать и оформить регистрационную карточку, сформировать пакет документов и передать его в региональный центр.

Отмечается, что процедура регистрации будет зависеть от того, будет ли проходить лицо государственную итоговую аттестацию в форме ВНО.Так предусмотрена отдельная процедура регистрации для тех, кто будет сдавать ГИА в форме ВНО, и тех, кто не сдает ГИА в форме ВНО.

ГИА/ВНО сдают те, кто в 2020 году получает полное среднее образование, планирует поступать в учреждения высшего образования на бакалаврский уровень - выпускники учреждений общего среднего образования, ученики (слушатели) учреждений профессионального образования, студенты высших учебных заведений, выпускники иностранных учебных заведений 2020 года.

Только ВНО сдают выпускники прошлых лет, которые уже имеют аттестат о полном общем среднем образовании и планируют поступать на бакалаврский уровень.

В УЦОКО напомнили, что при необходимости изменения в регистрационные данные можно будет внести также с 3 февраля по 24 марта.

Кроме того, в этот срок могут подать документы для участия в дополнительной сессии ВНО те лица, которые не смогут пройти ВНО во время основной сессии, потому что:

выбрали для прохождения внешнего оценивания два учебных предмета, внешнее оценивание по которым проводится во время основной сессии в один день;

в год проведения внешнего оценивания обучаются за рубежом;

по религиозным убеждениям не могут принять участие во внешнем оценивании по-отдельному (ых) учебному (ых) предмету (ам), проводимом (ым) в определенные дни;

указали на необходимость создания особых (специальных) условий прохождения внешнего оценивания, которые могут быть обеспечены только при дополнительной сессии;

относятся к категории лиц, проживающих на временно оккупированной территории или в населенных пунктах, указанных в перечне населенных пунктов, на территории которых органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия, и перечня населенных пунктов, расположенных на линии соприкосновения;

в период проведения основной сессии внешнего оценивания по отдельным учебным предметам будут участвовать в международных, всеукраинских мероприятиях (соревнованиях, конкурсах, олимпиадах и т.д.), включенных в официальные мероприятия Министерства образования и науки Украины, Министерства культуры Украины, Министерства молодежи и спорта Украины, будут сдавать государственные экзамены, будут находиться за границей.