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Минкульт готовит законопроект о запрете животных в цирках

Минкульт готовит законопроект о запрете животных в цирках
20:31 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:Сейчас продолжаются дискуссии министерства с двумя парламентскими комитетами - экологическим и гуманитарным в подготовке этого документа.

Министерство культуры, молодежи и спорта готовит законопроект о запрете использования животных в цирках с 2021 года.

Об этом заявила заместитель министра Ирина Подоляк, сообщает пресс-служба МКМС.

"У государства есть политическая воля, а в органах власти есть понимание, что мы перестаем с 2021 года использовать животных в цирках. Этот вопрос должен быть урегулирован законодательно, так как в противном случае мы ставим в неравные условия государственные цирки и передвижные цирки. Мы убеждены, что закон будет принят, потому что есть большой запрос общества", - сказала Подоляк.

По ее словам, сейчас идут дискуссии министерства с двумя парламентскими комитетами - экологическим и гуманитарным в подготовке этого документа. В МКМС также состоялась встреча с вице-премьер-министром по вопросам евроинтеграции Дмитрием Кулебой, который поддерживает эту инициативу.

"У нас есть понимание среди депутатского корпуса и этот процесс неизбежен. У нас есть видение, как Украина будет выглядеть через 10-15 лет и мы понимаем, что гуманное отношение к животным, а именно полный запрет использования животных в развлекательных шоу - это цивилизационная потребность украинского общества", - подчеркнула Подоляк.

Законопроект запретит использование животных во всех развлекательно-зрелищных шоу и будет распространяться на все подобные мероприятия. Так выравниваются позиции частных цирков и государственных.

Но документ не будет касаться тех сфер жизнедеятельности людей, которые связаны с партнерством с животными. Например, кинологию отменять никто не собирается, животных для терапии оставляют и спортивные соревнования с участием животных так же будут, объяснила заместитель министра.

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Она отметила, что за этот год государственные цирки должны подготовиться к тому, что их программы с 2021 года должны быть без животных, должны думать об изменении репертуара. В 7 государственных цирках Украины содержится 317 животных, задействованных в шоу. Из этих животных 96 в собственности государства. Остальные - используются в цирковых шоу по соглашениям с организациями или предпринимателями, владеющими этими животными.

Как сообщалось, руководство МКМС уже подписало меморандум "Фельдман Эко-парк" о передаче животных из цирка. Ведутся переговоры с другими общественными организациями, которые могут присоединиться к меморандуму и взять к себе четвероногих. Но это только те животные, которые есть в госсобственности. Влиять на частных владельцев ни министерство, ни государство не может.

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Животные, Цирк, Животные в цирке, МКМС.
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