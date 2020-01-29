Скачать
Среда, 29.01.2020
В Украине создадут Офис контроля выбросов в атмосферу
В Украине создадут Офис контроля выбросов в атмосферу
ВОЗ созывает чрезвычайный комитет по коронавирусу
ВОЗ созывает чрезвычайный комитет по коронавирусу
Эвертон отказался продавать Барселоне форварда за €100 млн
Эвертон отказался продавать Барселоне форварда за €100 млн
Ракета Falcon 9 успешно стартовала с группой спутников Starlink (Видео)
Ракета Falcon 9 успешно стартовала с группой спутников Starlink (Видео)

В Украине создадут Офис контроля выбросов в атмосферу

В Украине создадут Офис контроля выбросов в атмосферу
20:38 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Правительство приняло решение создать "Офис контроля выбросов в атмосферу" в Кривом Роге.

Кабинет министров Украины намерен создать в Кривом Роге Офис контроля выбросов в атмосферу, сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

"Государство будет контролировать уровень загрязнения воздуха и выбросов в атмосферу", - написал он в Telegram-канале в среду.

"Создание такого Офиса - это лишь первый шаг на пути к реформе экологического контроля. Специалисты и сотрудники лаборатории Офиса будут сопровождать и направлять проверки крупнейших предприятий, осуществляющих выбросы в атмосферу", - отметил премьер.

Офис контроля выбросов в атмосферу также будет собирать информацию и осуществлять экологический контроль в наиболее сложных промышленных регионах Украины.

Премьер также предоставил статистические данные, согласно которым в 2018 году Украина заняла 109 место среди 180 стран мира по показателям защиты окружающей среды в разрезе влияния на здоровье населения и защиты экосистем; по данным Института оценки и измерения показателей здоровья, в 2016-м году загрязненине атмосферного воздуха привело в Украине к более 58 тыс. смертей (около 10% всех смертей в год).

Мировое потребление сырья достигло рекордного количества

Гончарук подчеркнул, что для максимальной эффективности, Офис контроля выбросов будет работать непосредственно в Кривом Роге, в городе, где где этот вопрос является наиболее острым.

Напомним, в июле 2019 года президент Владимир Зеленский предлагал Министерству экологии переехать в Кривой Рог до момента решения экологических проблем в городе.

"Я хочу обратиться к мэру, к своим коллегам: у нас пока нет правительства, я могу обратиться к господину премьер-министру Гройсману и могу предложить, если вы не против, мы найдем законодательное решение, чтобы на то время, пока мы не решим полностью экологические проблемы Кривого Рога и в целом региона, предложить Министерству экологии работать в Кривом Роге", - говорил Зеленский.

Президент также призывал предприятия-загрязнители оплатить лечение онкологически больным жителям города.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Кривой Рог, Климат, Атмосфера, Алексей Гончарук, Офис контроля выбросов в атмосферу.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Минэкономики рассказали, что делать если не платят зарплату
02 Медики объяснили, как кофе влияет на кишечник
03 Где хранить обувь? Нестандартные решения для интерьера (Фото)
04 Как минимизировать вред от алкоголя на организм?
05 Какой завтра праздник: приметы и обряды на 30 января
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Минкульт готовит законопроект о запрете животных в цирках
Минкульт готовит законопроект о запрете животных в цирках
Опасный коронавирус из Китая добрался до Финляндии
Опасный коронавирус из Китая добрался до Финляндии
Европарламент ратифицировал соглашение по Brexit
Европарламент ратифицировал соглашение по Brexit
Объявлена конкурсная программа Берлинского кинофестиваля: список
Объявлена конкурсная программа Берлинского кинофестиваля: список
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь