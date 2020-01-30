30 января - приметы и обряды в Антонов день

Новости Украины:В народе этот день называли еще днем Антонины-половины.

Традиции на 30 января

Этот день знаменовал половину зимы. По обычаю, в этот день пекли колобки.

30 января Православная церковь почитает память Антония Великого (251-357) ‒ раннехристианского подвижника и основателя отшельнического монастыря. Родился в коптской семье богатых и благородных родителей, воспитывался в христианской вере, с ранних лет отличался благочестием.

Когда Антонию исполнилось двадцать лет, он остался круглой сиротой. Ему пришлось заботиться не только о себе, но и о младшей сестре. Антонио продал все имущество родителей и вырученные от продажи деньги раздал бедным, воспитывать сестру поручил верным и известным ему девственницам, а сам уединился в пустыню, где жил в пещере неподалёку от своего селения. Позже он переселился в развалины воинского укрепления на берегу Нила, где прожил в уединении около 20 лет. К концу жизни у Антония появилось много учеников и последователей.

Приметы погоды

Тёплая погода в этот день, сулит сильные морозы в ближайшее время.

Оттепель предвещает раннюю весну и хороший улов рыбы.

Солнце только в полдень показалось – будет ранняя весна, а вот если снег идет, то весна будет поздней.

Если ночью облачно, то будет хороший урожай зерновых культур.

У месяца рога круглые – к ясной и морозной погоде.

Ясный и безветренный день – к морозу.

Люди, родившиеся 30 января, обладают веселым нравом и никогда не унывают. В качестве талисмана им следует носить хризоберилл и александрит.