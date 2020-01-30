У кого сегодня день ангела: значение имени и красивые поздравления

Новости Украины:Это очень древнее римское родовое имя, поэтому точное значение не известно.

Имя Антон имеет латинские корни, происходит от римского родового имени Antonius (Антониус, Антоний).

Возможно, что происходит от древнегреческого "антао" ("антео"), означающего "встречаться", "сталкиваться". Есть трактовка имени, близкая к этому значению – "вступающий в бой", "противостоящий". Также есть версия, что корнем имени Антон является "антос" ("anthos") - "цветок".

Парное женское имя к имени Антон – Антония. А вот имя Антонида – это "дочь Антония". Варианты в других языках: Антуанетта, Антона. От родового имени Antonius появилось производное имя Антонин (Антонен), к которому парным женским именем является Антонина.

Уменьшительно-ласкательное обращение Тони впоследствии стало самостоятельным именем, хотя продолжает активно употребляться и в отношении имени Антон и его аналогов (в основном в европейских и англоязычных странах).

Церковный вариант имени Антон – Антоний, его носят многие святые и преподобные. Христианами особо почитаем преподобный Антоний Великий, который был одним из первых монахов, ведшим отшельническую жизнь. Люди сами стали его искать, чтобы прикоснуться к его мудрости.

Обладатель имени Антон – мужчина не без определенного обаяния, хотя он не обязательно использует его сознательно. Он предпочитает, чтобы другие любили его за разумные и тонкие качества своего разума, чем за соблазнительные способности, которыми он может обладать.

Это сдержанный и озабоченный человек, который, хотя и является довольно обаятельным и общительным, не любит много говорить о себе и остается довольно скрытным. Мужчина по имена Антон похож на человека, который родился, чтобы побеждать, он способен на динамизм и решительность, чрезвычайно убедителен и склонен быть ответственным за все свои поступки.

У Антона есть талант к организации, и он не ценит быструю работу, работу без основательности. Его способность к труду значительна, у него практический подход и аналитическое мышление, он обладает скептической и критической манерой к оценке, как собственных усилий, так и усилий других людей. Эффективен в самозащите, иногда бывает довольно не сдержан в критике.

Антон наслаждается тишиной, изучением, размышлением, анализом и медитацией, часто интересуется передовыми технологиями (информационные технологии, нанотехнологии, робототехника, нефтяная и газовая промышленность). Точность восприятия, углубленное изучение вопроса помогут ему найти своё призвание в архитектуре, научных сферах, маркетинге, логистике. При всей личностной замкнутости Антон умеет правильно выстраивать последовательности, логично мыслить, обладает упорством в достижении целей, поэтому такие области как политика и спорт близки ему.

В сердечных вопросах это довольно застенчивый мужчина, скрывающий свою острую чувствительность за завесой безразличия, которая может заставить его казаться холодным и бесчувственным. Тем не менее, Антон обладает прекрасным нравственным характером. Чрезвычайно требовательный и избирательный в своих личных отношениях, он может остаться одиноким волком, если только ему не удастся найти родственную душу, супругу, с которой он мог бы разделить всё. И выберет он её в соответствии с общим интеллектуальным, культурным или духовным родством.

Поздравления

Хочу я тебя поздравить, Антон,

И счастья большого тебе пожелать,

В банке всегда иметь миллион,

Чтобы в реальность мечты воплощать!

Здоровья желаю тебе, словно сталь,

Взаимной любви и хороших друзей!

Тебя стороной пусть обходит печаль,

Чтоб солнце светило в жизни твоей!

Антон означает "вступающий в бой",

Так смело борись с целой кучей забот.

И пусть не останется впрямь ни одной,

А в жизни тебе, наш Антон, повезет!

Желаем любить, быть любимым всегда.

Здоровье и пыл озорной сохранять.

Пусть мчатся, как кони, шальные года.

Желаем уверенности не терять!

Дорогой Антон, поздравляю тебя и от души желаю в этот радостный и замечательный день чудесной природы, доброго мира, хороших людей на пути, верных друзей, любящих близких, бравых идей, весёлых затей, креативного мышления и невероятного счастья ощущения.

Тебе желаю я, Антоша,

Чтоб ты счастливым был всегда,

Зарплата будет пусть хорошей

За годы честного труда!

Тебе, мой дорогой Антон,

Желаю радости и смеха,

Здоровья крепкого вагон,

Побед, везения и успеха!

Будь, Антон, всегда здоров

И не знай ты докторов.

И до старости глубокой

От болезней ты не охай.

Баксы с неба чтобы валились,

А начальники не злились.

Чтоб друзья надежны были,

Чтобы девушки любили!

Что забыли пожелать,

Можешь сам сюда вписать —

В этот праздничный стишок,

В наш забавный поздравок!

Я тебе, Антон, желаю

Быть всегда на первом месте:

При квартире и машине,

Цену знать добру и чести.

Пусть сбываются желания

И ведет вперед удача,

Словно семечки щелкай

Все проблемы и задачи.

Антон, поздравляем тебя с твоим праздником,

От души ты сегодня порадуйся,

Пусть запомнятся счастья мгновенья

И прекрасные впечатленья.

Никогда не грусти без причины,

Оставайся достойным мужчиной,

Чтобы люди вокруг уважали,

Быть таким же, как ты, все мечтали.

Для тебя сейчас, Антон,

Поздравлений очень много,

Чтобы жизнь была как сон,

Полной счастья и восторга.

Чтобы ангел твой хранил

И берег от неудачи,

Больше храбрости и сил,

Быть успешней и богаче!

Мужественный, смелый и красивый,

Радости тебе, добра,

Антон, с твоим я днем сегодня поздравляю,

Пусть обойдет тебя беда.

Пусть будет мир в твоем доме,

И пусть достаток будет в нем,

Пускай уходит все плохое,

И все проблемы будут нипочем.

Антон, я тебе пожелаю

По жизни успехов во всём,

Любовь пусть настигнет большая,

И счастье наполнит твой дом!

Пусть будет удача, как птица,

В дороге тебя провожать,

И лучшее всё совершится,

О чём ты мог только мечтать!