У кого сегодня день ангела: значение имени и самые лучшие поздравления

Имя Антонина произошло от названия древней римской династии Антониев. Предположительно оно происходит от греческого слова "antao". В переводе это слово означает "вступающая в бой", "состязающаяся в силе", "противостоящая", "противница", "достойная похвалы".
Версии происхождения имени Антонина очень спорные. Имя Антонида является греческим патронимом и означает "дочь Антония". Есть еще иной вариант перевода – "просторная", "широкая".
Уменьшительно-ласкательные обращения Нина, Ина, Тоня, Тося и Аня также являются обращениями ко многим другим женским именам, а имя Нина – самостоятельным именем. Например, имя Ина – это обращение к именам Агриппина, Алексина, Виргиния, Георгина, Декабрина, Дина, Дионина, Зинаида, Зарина, Инга, Инесса, Инна, Иннокентий, Ирина, Карина, Люцина, Ленина, Маина, Марина, Мартина, Ноябрина, Октябрина, Перегрина, Пинна, Сабина, Селина, Фаина, Целестина, Эллина и другим именам.
В имени Антонина собраны и жизнерадостность, и добродушие. Но в тоже время у обладательницы этого имени существует два лица. Как это проявляется? В детстве Антонина проявляет такие качества, как добродушие, приветливость и весёлость. Она очень хорошо ловит и усваивает любую информацию, и это помогает Тоне в школьные годы уравновесить свойственные ей игривость и непоседливость. И вот в это время в девочке Антонине просыпается другое лицо её имени – она становится более уравновешенной. Хотя внешне такие перемены, как правило, не заметны. Просто Тоня станет более осмотрительной в проявлении добродушия и жизнерадостности. Теперь её привлекают не сами игры, а возможность достигать каких-то поставленных целей. Конечно, иногда у Тони появляется огромное желание командовать и руководить, особенно если у нее есть младшие братья или сестры. Из нее получается хорошая помощница для мамы.
Антонина может быть учителем, врачом, портнихой или воспитателем. У нее наблюдаются неплохие организаторские способности, но если она займет должность руководителя, у нее могут проявиться сильное желание командовать и властвовать.
Антонина превосходно может сочетать любовь к своим ближним с любовью к себе. Это позволяет ей быть прекрасной хозяйкой и любящей, заботливой матерью и женой. Все свои силы она направляет на то, чтобы семья была счастлива и в достатке. Тоня всегда приготовит очень вкусный обед, тщательно уберет в квартире, создав уют, и сходит в магазин, где купит только самые лучшие продукты для своих любимых людей. Такое качество, как добродушие, помогает ей создать в семье прекрасную атмосферу благополучия и веселья. Самое важное, чтобы избыточный прагматизм, свойственный Антонине, не смог разрушить все то, что она делает для семьи.
Антонина очень общительна и имеет много подруг, а также пользуется хорошим успехом у мужчин. И, конечно, имеет много поклонников. Если Вы хотите поделиться с Антониной каким-то секретом, лучше предварительно убедиться в ее заинтересованности хранить Вашу тайну. Тоня во всем ищет выгоду и даже в этом вопросе не пропустит возможности использовать его в своих интересах.
Поздравления
Поздравляю, Тонечка, тебя!
Так же будь здорова и красива,
Согревает пусть всё также доброта,
Будь всегда, конечно же, счастливой.
Пусть мечты сбываются скорей,
И любовь собой всё заполняет,
Жизнь пускай становится светлей,
И улыбки всюду окружают.
Антонина, поздравляю,
Мира, радости, тепла.
Я желаю, чтоб удача
За руку вперед вела.
Душу пусть твою согреют
Радость, счастье и покой,
Пусть обходят все проблемы
Тебя, Тоня, стороной.
Дорогая Антонина,
Пожелаю в праздник твой
Жизни радостной и дивной,
Долгих лет, любви большой.
Быть волшебною красоткой,
Комплименты получать,
Оптимизмом и заботой
Своих близких окружать!
От всей души желаю, Тоня,
Тебе здоровья и добра,
Мгновений ярких миллионы,
Любви взаимной и тепла!
Пускай сопутствует удача
Тебе всегда, во всех делах!
Улыбки радостной не пряча,
Летай от счастья в облаках!
Мы желаем Антонине
Счастья и большой любви,
Пусть стремление к победе
Не исчезнет из крови,
Тоня будет пусть здоровой,
Позабудет про года,
Хорошеет, молодеет,
Не стареет никогда!
Дорогая Антонина,
Пожелаю в праздник твой
Жизни сладкой, как малина,
Быть душою молодой!
В море счастья окунуться,
И с удачей быть на ты,
И пусть с блеском удаются
Твои планы и мечты!
Словно роз бескрайняя равнина,
Красотой сияет Антонина.
И улыбкой восхитит любого,
Счастья пожелать хотим большого.
Пусть спешат навстречу лишь победы,
Стороной идут лихие беды.
Согревает нежности теплом,
Твой родной и близкий тебе дом.
Пускай почаще, Антонина,
Отличным будет настроение!
Ведь ты красива, как картина,
И вызываешь восхищение!
Ты просто "Мисс-очарование",
Сияй от счастья, как звезда!
Пускай мечты и все желания
Легко сбываются всегда!
Дорогая Антонина,
От души я поздравляю,
Светлых, радостных мгновений
От души тебе желаю.
Долгих лет добра и счастья,
Страсти сладостных минут,
Пусть в часах любви прекрасной
Годы светлые бегут.
Прелестная девушка по имени Антонина, прошу принять поздравления в честь твоего праздника. Желаю искорок счастья и пламени любви, водопада сбыточных желаний и озера светлых надежд, дождя удачи и везения, яркого солнечного настроения.