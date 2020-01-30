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Четверг, 30.01.2020
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У кого сегодня день ангела: значение имени и самые лучшие поздравления

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У кого сегодня день ангела: значение имени и самые лучшие поздравления
08:56 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Есть мнение, что имя Антонина – это женская форма мужского имени Антонин, производного от имени Антон (Антоний).

Имя Антонина произошло от названия древней римской династии Антониев. Предположительно оно происходит от греческого слова "antao". В переводе это слово означает "вступающая в бой", "состязающаяся в силе", "противостоящая", "противница", "достойная похвалы". 

Версии происхождения имени Антонина очень спорные. Имя Антонида является греческим патронимом и означает "дочь Антония". Есть еще иной вариант перевода – "просторная", "широкая".

Уменьшительно-ласкательные обращения Нина, Ина, Тоня, Тося и Аня также являются обращениями ко многим другим женским именам, а имя Нина – самостоятельным именем. Например, имя Ина – это обращение к именам Агриппина, Алексина, Виргиния, Георгина, Декабрина, Дина, Дионина, Зинаида, Зарина, Инга, Инесса, Инна, Иннокентий, Ирина, Карина, Люцина, Ленина, Маина, Марина, Мартина, Ноябрина, Октябрина, Перегрина, Пинна, Сабина, Селина, Фаина, Целестина, Эллина и другим именам.

В имени Антонина собраны и жизнерадостность, и добродушие. Но в тоже время у обладательницы этого имени существует два лица. Как это проявляется? В детстве Антонина проявляет такие качества, как добродушие, приветливость и весёлость. Она очень хорошо ловит и усваивает любую информацию, и это помогает Тоне в школьные годы уравновесить свойственные ей игривость и непоседливость. И вот в это время в девочке Антонине просыпается другое лицо её имени – она становится более уравновешенной. Хотя внешне такие перемены, как правило, не заметны. Просто Тоня станет более осмотрительной в проявлении добродушия и жизнерадостности. Теперь её привлекают не сами игры, а возможность достигать каких-то поставленных целей. Конечно, иногда у Тони появляется огромное желание командовать и руководить, особенно если у нее есть младшие братья или сестры. Из нее получается хорошая помощница для мамы.

Антонина может быть учителем, врачом, портнихой или воспитателем. У нее наблюдаются неплохие организаторские способности, но если она займет должность руководителя, у нее могут проявиться сильное желание командовать и властвовать.

Антонина превосходно может сочетать любовь к своим ближним с любовью к себе. Это позволяет ей быть прекрасной хозяйкой и любящей, заботливой матерью и женой. Все свои силы она направляет на то, чтобы семья была счастлива и в достатке. Тоня всегда приготовит очень вкусный обед, тщательно уберет в квартире, создав уют, и сходит в магазин, где купит только самые лучшие продукты для своих любимых людей. Такое качество, как добродушие, помогает ей создать в семье прекрасную атмосферу благополучия и веселья. Самое важное, чтобы избыточный прагматизм, свойственный Антонине, не смог разрушить все то, что она делает для семьи.

Антонина очень общительна и имеет много подруг, а также пользуется хорошим успехом у мужчин. И, конечно, имеет много поклонников. Если Вы хотите поделиться с Антониной каким-то секретом, лучше предварительно убедиться в ее заинтересованности хранить Вашу тайну. Тоня во всем ищет выгоду и даже в этом вопросе не пропустит возможности использовать его в своих интересах.

Поздравления

Поздравляю, Тонечка, тебя!

Так же будь здорова и красива,

Согревает пусть всё также доброта,

Будь всегда, конечно же, счастливой.

 

Пусть мечты сбываются скорей,

И любовь собой всё заполняет,

Жизнь пускай становится светлей,

И улыбки всюду окружают.

Антонина, поздравляю,

Мира, радости, тепла.

Я желаю, чтоб удача

За руку вперед вела.

 

Душу пусть твою согреют

Радость, счастье и покой,

Пусть обходят все проблемы

Тебя, Тоня, стороной.

Самые лучшие СМС поздравления с Днем рождения

Дорогая Антонина,

Пожелаю в праздник твой

Жизни радостной и дивной,

Долгих лет, любви большой.

 

Быть волшебною красоткой,

Комплименты получать,

Оптимизмом и заботой

Своих близких окружать!

От всей души желаю, Тоня,

Тебе здоровья и добра,

Мгновений ярких миллионы,

Любви взаимной и тепла!

 

Пускай сопутствует удача

Тебе всегда, во всех делах!

Улыбки радостной не пряча,

Летай от счастья в облаках!

Мы желаем Антонине

Счастья и большой любви,

Пусть стремление к победе

Не исчезнет из крови,

Тоня будет пусть здоровой,

Позабудет про года,

Хорошеет, молодеет,

Не стареет никогда!

Дорогая Антонина,

Пожелаю в праздник твой

Жизни сладкой, как малина,

Быть душою молодой!

 

В море счастья окунуться,

И с удачей быть на ты,

И пусть с блеском удаются

Твои планы и мечты!

Словно роз бескрайняя равнина,

Красотой сияет Антонина.

И улыбкой восхитит любого,

Счастья пожелать хотим большого.

 

Пусть спешат навстречу лишь победы,

Стороной идут лихие беды.

Согревает нежности теплом,

Твой родной и близкий тебе дом.

Пускай почаще, Антонина,

Отличным будет настроение!

Ведь ты красива, как картина,

И вызываешь восхищение!

 

Ты просто "Мисс-очарование",

Сияй от счастья, как звезда!

Пускай мечты и все желания

Легко сбываются всегда!

У кого сегодня день ангела: значение имени и красивые поздравления

Дорогая Антонина,

От души я поздравляю,

Светлых, радостных мгновений

От души тебе желаю.

 

Долгих лет добра и счастья,

Страсти сладостных минут,

Пусть в часах любви прекрасной

Годы светлые бегут.

Прелестная девушка по имени Антонина, прошу принять поздравления в честь твоего праздника. Желаю искорок счастья и пламени любви, водопада сбыточных желаний и озера светлых надежд, дождя удачи и везения, яркого солнечного настроения.

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