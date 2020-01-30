Какой завтра праздник: приметы и обряды на 31 января

Новости Украины:На Афанасьев день приметы несут особый смысл, в народе верили, что в этот день божественные силы дают верные подсказки людям.

Говорят, что с приходом этого дня начинались так называемые Афанасьевские морозы. Однако ожидали еще более сильных морозов в феврале на Тимофеевские морозы. Анализировали 31 января природные явления и пытались предсказать погоду.

День Афанасия или день Ломоноса известен своими морозами. Говорят: "На Ломоноса нос легко отморозить", "Если пришел Ломонос, прячь щеки и нос".

Для предков каждый день имел определенное значение, и именно поэтому, приметы на 31 января для них также были актуальны. В этот день не только анализировали природные явления и приметы, но также почитали память святителя Афанасия Великого и Кирилла – архиепископов из Александрии. Считалось, что в этот день нужно было избавляться от нечистой силы: крестьяне проводили разнообразные обряды, чтобы победить злых духов, изготавливали обереги.

Традиции и обычаи дня

На Афанасьев день наши предки изгоняли ведьм. Считалось, что в этот период они летают на шабаш и от излишнего веселья теряют память. Поэтому хозяева, к которым "повадились летать ведьмы", приглашали деревенских колдунов. Знахари приходили ночью и об их визите никто, кроме хозяина и хозяйки не должен был знать, иначе все старания будут напрасны.

В полночь знахарь начинал заговаривать трубы (именно через них, согласно поверью, ведьмы влетают в жилище), забивал клинья, рассыпал заранее собранную из семи печей золу, читал специальный заговор.

Чтобы напугать ведьм девушки ночью били в набат.

Этот период считали половиной зимы в отношении корма для домашней скотины. Заботливые хозяева просматривали запасы, если их оставалось больше половины, то можно было не переживать и спокойно ждать весеннего выпаса. Если же запасов было меньше, то кормить скотину старались бережнее.