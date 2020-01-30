Милованов назвал ТОП-5 предприятий, которые должны украинцам деньги

Новости Украины:Тимофей Милованов говорит, что долги крупнейших предприятий Украины, перед украинцами, превышают 600 миллионов гривень.

Пять предприятий, которые являются крупнейшими должниками по выплате заработной платы, должны своим работникам свыше 680 млн грн, сообщил на своей странице в соцсети Facebook министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

По его данным, долги по зарплате АО "Сумское машиностроительное научно-производственное объединение" составляют 251 млн грн, ПАО "Азовобщемаш" - 220,9 млн грн, ГП "Производственное объединение "Южный машиностроительный завод имени Макарова" - 134,3 млн грн, ГП "Научно-исследовательский институт "Квант" - 52,8 млн грн, ГП "Угольная компания "Краснолиманская" - 30,2 млн грн.

"По ситуации с должниками: это нужно немедленно менять. В ближайшие дни я собираю совещание с руководителями этих предприятий. Мы должны полностью решить вопрос невыплат. Люди должны получить свои законно заработанные деньги", - отметил министр.

Как сообщалось ранее, Кабинет министров передал в Верховную Раду законопроект, который предусматривает предоставление компенсации гражданам Украины в случае задержек различных социальных и иных денежных выплат.

Напомним, В Украине с 1 января текущего года украинцы будут получать две платежки за газ.