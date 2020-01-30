Милованов назвал ТОП-5 предприятий, которые должны украинцам деньги

Пять предприятий, которые являются крупнейшими должниками по выплате заработной платы, должны своим работникам свыше 680 млн грн, сообщил на своей странице в соцсети Facebook министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.
По его данным, долги по зарплате АО "Сумское машиностроительное научно-производственное объединение" составляют 251 млн грн, ПАО "Азовобщемаш" - 220,9 млн грн, ГП "Производственное объединение "Южный машиностроительный завод имени Макарова" - 134,3 млн грн, ГП "Научно-исследовательский институт "Квант" - 52,8 млн грн, ГП "Угольная компания "Краснолиманская" - 30,2 млн грн.
"По ситуации с должниками: это нужно немедленно менять. В ближайшие дни я собираю совещание с руководителями этих предприятий. Мы должны полностью решить вопрос невыплат. Люди должны получить свои законно заработанные деньги", - отметил министр.
Как сообщалось ранее, Кабинет министров передал в Верховную Раду законопроект, который предусматривает предоставление компенсации гражданам Украины в случае задержек различных социальных и иных денежных выплат.
Напомним, В Украине с 1 января текущего года украинцы будут получать две платежки за газ.