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Пятница, 31.01.2020
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31 января - приметы и обряды в Афанасьев день
31 января - приметы и обряды в Афанасьев день

31 января - приметы и обряды в Афанасьев день

31 января - приметы и обряды в Афанасьев день
07:40 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:31 января Православная церковь чтит память Афанасия Великого (295-373) ‒ одного из греческих отцов церкви, принадлежавшего к Александрийской школе патристики.

Традиции на 31 января

"Идет Афанасий-ломонос, береги, мужик, свой нос!" - говорится в пословице, потому что именно с этими днями в народе связано ожидание серьезных афанасьевских морозов, которые иногда даже считали лютыми, то есть жестокими, злыми. Лютым зверем в Древней Руси называли леопарда, истребленного еще при Владимире Мономахе. Так что эти морозы действительно были страшными - крестьяне, которые ездили с обозами в крупные города, часто обмораживали лица, руки, ноги.

Но гораздо страшнее эти морозы были для ведьм. По преданию, в эту пору ведьмы летают на шабаш и там теряют память от излишнего веселья. Знахари (они являлись в дом ночью, чтобы никто не знал об их появлении) заговаривали печные трубы в каждом доме: забивали клинья под князек, сыпали золу из семи печей по загнетке. Ведьма, желая причинить кому-нибудь вред, влетает в жилище через трубу, но если труба заговорена, весь дом свободен от нечистой силы. Ведьмы собирались на шабаши всегда южнее, по направлению к Лысой горе, а возвращались с запада.

Поэтому знахари повторяли обряды именно у западной ограды села. Ведьма, подлетая к "защищенной" изгороди, с досады или убивала себя, или отлетала в другое место. Крестьяне и сами гоняли ведьм: брали кнуты, оглобли и ходили по деревне, обходя каждую избу по часовой стрелке, колотили по стенам хлевов кнутами, колотили оглоблями по дверям амбаров.

Приметы на 31 января

Ломонос морозит нос.

Вороны летают и кружат стаями - к морозу.

Мороз шутить не любит.

Это не диво, что Афанасий-ломонос морозит нос, а подожди Тимофея- полузимника (4 февраля) - тимофеевских морозцев.

Знаменательные события в истории: 31 января 2020 года

На Афанасья береги нос.

Афанасий и Кирилло забирают за рыло.

В полдень на Афанасия солнце - весна ранняя; вьюга да метель - весна затянется.

Чистый закат солнца в морозную погоду - морозы будут и дальше.

Сережки у луны - к пурге и морозу.

Кто до Афанасия не успел посвататься - до Масленицы свадьбу не сыграет.

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Все по теме:

Праздник, Традиции, Приметы, Обряды, 31 января, Афанасий Ломонос, Афанасьев день.
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