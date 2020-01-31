Скачать
Пятница, 31.01.2020
Итоги дня 30 января: санкции против РФ, Грымчака освободили из-под стражи, эпидемия коронавируса
Итоги дня 30 января: санкции против РФ, Грымчака освободили из-под стражи, эпидемия коронавируса
Погода на выходные: порывистый ветер и снег с дождем ворвутся в Украину
Погода на выходные: порывистый ветер и снег с дождем ворвутся в Украину
Севилья сенсационно покинула Кубок Испании
Севилья сенсационно покинула Кубок Испании
31 января - приметы и обряды в Афанасьев день
31 января - приметы и обряды в Афанасьев день

У кого сегодня день ангела: значение имени и оригинальные поздравления

Смотрите фото (6)
У кого сегодня день ангела: значение имени и оригинальные поздравления
08:05 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Ксения чувствительна к несправедливости, с упорством отстаивает права себя и других.

Имя Ксения имеет различные версии происхождения. По первой версии, имя Ксения в переводе с греческого "xenia" означает "гостеприимная". Также переводят от греческого "xenios" как "странница", "чужестранка", "гостья", "чужая". Имя Ксения – это один из эпитетов Афрофиты.

По второй версии, имя Ксения произошло от древнегреческого "ксении", которое в единичном числе также означало "гость", а на латинском звучало как "хenia". Ксениями в античной и новоевропейской поэзии называли короткие юмористические или хвалительные стихотворения, обращённые к каким-либо лицам, которые преподносились в дополнение к подаркам этому гостю. Раньше ксении писал и Шиллер, и Гёте, и Ярослав Ивашкевич, и первоначальный автор названия и римский поэт Марциал.

Есть мнение, что имена Оксана, Ксения и Аксинья – это родственные имена, но многие считают их разговорными формами, вариантами друг для друга. В современности эти имена самостоятельные и употребляются также независимо друг от друга.

Ксения – очень привлекательная и общительная девушка. Однако, общаясь с ней, следует быть осторожным. Ксюша обидчива, близко к сердцу принимает все беды, но при этом и бурно радуется положительным событиям. 

Как правило, Ксения не может усидеть на одном месте. Ее настроение может меняться внезапно. Сейчас она конфузлива, через минуту вспыльчива. Однако в крайности девушка не бросается, хотя уравновешенности ей явно не хватает. Ксюша стремиться заявить о себе и всегда готова пожертвовать собой ради близких.

Ксюша обладает очень развитой интуицией и высоким интеллектом. Она способна видеть незаметные другим связи между событиями и вещами. Однако свои способности Ксения не использует для получения выгоды. Девушка лишена хитрости и умения изворачиваться.

В своих стремлениях Ксения способна проявить заметную настойчивость, поражений не приемлет. В дружбе она верна, надежна и принципиальна. Проявляет себя как заботливый и внимательный друг.

В общении с противоположным полом Ксения часто пользуется своим обаянием, и это приносит свои плоды. Будучи влюбчивой и мечтательной, Ксюша выбирает сильных и опытных мужчин. Ксения готова подчиниться такому мужчине, но не будет терпеть с его стороны упреки или ревность. Ксения предпочитает мужчин старше ее и с большим опытом. Ей важны любовь, нежность и забота со стороны мужа. Так трудно быть сильной, и она ищет этой защиты именно в муже. Но мужчина должен быть ей ровня – по интеллекту, по достатку, по целям в жизни – иначе крепкого союза и них не получится. Ксения очень требовательна к своему партнеру.

Встретив подходящего мужчину, Ксения посвящает себя устройству домашнего очага. Она умеет быть счастлива в браке, становится верной женой и отличной матерью, но супругу бывает нелегко. Ксения верная жена и отличная хозяйка. Детей она предпочитает воспитывать сама, не отдавая их в детский сад или перепоручать няне.

Ксения не лишена способностей, но все чем она занимается для нее не первостепенно. Собственный мир для этой девушки всегда будет представлять большую ценность. Тем не менее, Ксюша добросовестна и готова выполнить любую работу. В делах она становится расчетлива, стремится руководить. В итоге Ксения часто добивается руководящей должности, в которой проявляет себя как строгая и нетерпимая начальница. Однако она все же старается быть справедливой и щедрой.

В работе Ксения будет успешной. Ей подходит такая работа, где она будет предоставлена сама себе, ей не требуется жесткая дисциплина и посещение офиса по рабочим часам. Ей нужна работа на результат. Много спортсменок можно встретить с таким именем - фигуристки, биатлонистки, гимнастки.

Поздравления

Ксюшеньку мы поздравляем.

Знай, тебя мы обожаем!

Ты приветлива всегда,

Дружелюбна и мягка.

 

Мы желаем: не меняйся

И такой же оставайся.

Будь красивой, будь счастливой

И, конечно же, любимой.

Красивые поздравления с днем рождения

Дорогая Ксюша, ты очень позитивный человечек, поэтому я желаю тебе всегда оставаться такой жизнерадостной и лучезарной! Пускай твоя жизнь будет наполнена яркими эмоциями, увлекательными путешествиями и искренней любовью! Будь счастлива и пусть все мечты исполнятся!

Ксения чудесная,

Сама прелестная!

Поздравления принимай,

Быть счастливой обещай!

 

А еще здоровой, доброй,

По утрам, конечно, бодрой.

В окружении любви

Чтоб сбылись твои мечты!

Ксюша сияет, Ксюша смеется,

Ксюша подобна весеннему солнцу.

Как не любить это чудо господне?

Как не сказать теплых слов ей сегодня?

 

Ксюша блистательна, Ксюша прекрасна,

Ксюше никто не позволит погаснуть.

Пусть будет счастлива, всеми любима,

Пусть все печали проносятся мимо.

Будь милой, наша Ксения,

Как солнышко весеннее,

Всех удивляй веселостью,

Успешностью, проворностью!

 

Пусть будет счастье вечное

С любовью бесконечною,

Глаза блестят пусть радостно,

И жизнь проходит сладостно!

Самые лучшие СМС поздравления с Днем рождения

Дорогая Ксюшенька, с любовью

Поздравляю, милая, тебя!

Доброта, успешность и здоровье

Окружают тесно пусть, любя.

 

Пусть в душе искрится счастье,

Заряжая настроение теплом.

И, конечно, пусть ненастья

Стороной обходят дом.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (6)

Все по теме:

Праздник, Стихи, Поздравления, Картинки, Открытки, Ксения, Поздравления в стихах, Короткие поздравления, Поздравления с Днем рождения, Проза, 31 января, Поздравления в картинках, Поздравления с стихах, Поздравления с днем ангела, Поздравления с именинами, Именины Ксении, Поздравления с днем Ксении.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 ПАСЕ признала РФ "стороной в Минских соглашениях": принята резолюция
02 Nissan закрывают заводы и увольняют всех сотрудников: подробности
03 Пора прощаться: 5 трендов в мире моды, о которых нужно забыть
04 ТОП 10 самых надежных и недорогих машин с автоматической коробкой (Фото)
05 Гончарук: Продажа лицензий на добычу недр будет проходить в системе Prozorro
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
На Донбассе ранен один украинский военнослужащий
На Донбассе ранен один украинский военнослужащий
В Украине непогода обесточила более 600 населенных пунктов
В Украине непогода обесточила более 600 населенных пунктов
Китай хочет вернуть из-за границы жителей Уханя
Китай хочет вернуть из-за границы жителей Уханя
Рецепт дня: идеальный стейк из говядины в домашних условиях
Рецепт дня: идеальный стейк из говядины в домашних условиях
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь