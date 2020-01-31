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Пятница, 31.01.2020
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"Стакан молока": Зеленская занялась вопросом школьного питания (Фото)
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"Стакан молока": Зеленская занялась вопросом школьного питания (Фото)

"Стакан молока": Зеленская занялась вопросом школьного питания (Фото)
11:01 Сегодня Телеграф Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Супруга Президента обсудила проблемы системы школьного питания с руководителями Черкасской и Киевской областей.

Первая леди Украины Елена Зеленская провела skype-совещание с главой Черкасской ОГА Романом Боднаром.

Об этом сообщили в пресс-службе главы украинского государства.

Отмечается, что Зеленская и Боднар договорились о подготовке пилотного проекта, который сможет обеспечить в рационе детей достаточное количество молочных и кисломолочных продуктов.

Эта идея появилась у жены президента еще во время визита в черкасские учебные заведения. Тогда Зеленская смогла пообщаться с родителями учеников и принять участие в круглом столе "Здоровая школа" с главами ОТГ, директорами сельских школ и представителями районного отдела образования.

Во многих европейских странах действует программа "Стакан молока". Такая практика в свое время существовала и в нескольких регионах Украины. Поскольку программа продемонстрировала эффективность и положительное влияние на здоровье детей, было предложено ее восстановить. Черкасская область захотела стать пилотным регионом для внедрения подобного проекта и уже начала его разработку.

Также жена Владимира Зеленского провела встречу с главой Киевской областной государственной администрации Алексеем Чернышевым. На встрече присутствовала также глава МОН Анна Новосад.

Они обсуждали ситуацию со школьным образованием в области в целом, планы по строительству новых школ и организации опорных, текущее состояние системы школьного питания.

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Среди актуальных проблем руководитель Киевской области отметил, в частности, на обеспечении школ качественной водой. В итоге договорились уделить этому вопросу особое внимание в ходе аудита, который запланировали провести для оценки текущего состояния и уровня удовлетворения школьным питанием. По его результатам будут определены школы, требующих первоочередных действий, а также лучшие практики, которые стоит масштабировать на уровне области.

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Черкасская область, Киевская область, Первая Леди, Первая леди Украины, Елена Зеленская.
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