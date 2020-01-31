Какой завтра праздник: приметы и обряды на 1 февраля

Новости Украины:Ежегодно 1 февраля православная церковь вспоминает жизнь и подвиги святого Преподобного Макария Великого (Египетского).

Недаром, видно, называют в народе февраль двуликим месяцем, не без основания замечая: "Февраль бока греет, ноги студит". Но ни лютые его холода, ни затяжные метели никого уже особенно не страшат, потому что "как ни злись февраль, а весна все равно явится".

Вот и Макарий, 1 февраля, "о весне задумался", вытянув сосульки-капельники до самой земли, словно собираясь попробовать, хорошо ли матушка снегом укрыта. Или стоит расстараться: солнце облаками занавесить, по улицам порошу погнать, залепить ледяной паутиной окна крестьянских домов, напоминая беспечным людям о том, кто сейчас на Киевской Руси хозяин.

Хоть и короток февраль, его "не проскочишь, не перешагнешь, а по дням проживешь". А если на Макария действительно метель разыграется - до самой масленицы ее не унять, да и звездное Макарово небо затяжную зиму обещает. Значит, опять придется пояса потуже затянуть и в лес за дровами наведаться: "Лют февраль, но порой и март холодами хвалится".

Говорят, что 1 февраля отмечается праздник Святого Макария Весноуказателя. Именно по погоде на Макария судят о погоде в феврале.

В православной церкви почитают святого Преподобного Макария Великого (Макария Египетского). Простой инок-отшельник стал настоятелем монастыря, являя собой пример христианской кротости, благочестия и смирения. Сегодня, 1 февраля, его чудотворные мощи находятся в городе Амальфи (Италия).

Работать на Макария было крайне нежелательно, а потому, в этот день люди ходили друг к другу в гости, обсуждали последние новости, пили чай из самовара. Кстати, к самовару у русского человека в старину было особое отношение, поскольку считалось, что он обладал магическими свойствами. Именно на Макария было принято топить самовар валенками, а потом носить их – считалось, что это поможет защититься от болезней и особенно эффективно при лечении хворей суставов и ног.

Приметы на 1 февраля

Чтобы дети хорошо учились, надо усердно помолиться в этот день Иоанну Златоусту. Молитвы этому святому также помогают избавиться от чувства отчаяния и разочарования в жизни.

Первый день февраля выдался ясным - ждите ранней весны! Февраль тоже будет ясным и теплым.

С крыш капает - весна будет ранней.

Метель пошла - долго не утихнет. Весь февраль мести будет, до самой Масленицы. Особенно точной эта примета считается, если завьюжит в полдень.

Какая погода на Макария, таким и будет февраль.

Звездное небо - к затяжной зиме.

Если в первый день февраля переступить порог своего дома со словами: "Из дома иду барином, а в дом вернусь боярином", можно заговорить себя от хворей и слабоумия на весь год.

1 февраля знахарки заговаривали зубы.

Если при растопке печи загораются все поленья сразу - это к достатку на весь год.

Чаепитие на Макарьев день помогает избавиться от болей в животе. Особенно хорош чай с ромашкой и зверобоем.

В эту ночь снятся вещие сны, которые сбываются уже на следующий день.