Слежка за Йованович: Дубинский выступил в роли свидетеля

Члена фракции "Слуга народа" Александра Дубинского допросили в деле об слежке за экс-послом США в Украине Мари Йованович.
Об этом народный депутат заявил в своем Telegram-канале.
Отмечается, что Дубинский дал показания и стал свидетелем в этом деле по личной инициативе.
Нацполиция предоставила Дубинскому официальный статус свидетеля по этому делу.
Он поделился, что предоставил расследованию ряд доказательств о незаконном использовании конфиденциальной информации, а именно официальные сведения Управления компьютеризированных систем аппарата Верховной Рады и копия письма Дубинского в американское посольство о необходимости срочно официально информировать всех граждан и должностных лиц США относительно факта возможного незаконного слежения.
Нардеп также добавил, что публично будет сообщать о своих дальнейших действиях по поводу слежки за американскими чиновниками.
"Учитывая все эти обстоятельства и круг лиц, за которыми происходила незаконная слежка, мной инициировано изменение квалификации в уголовном производстве",– написал Дубинский в своем Telegram-канале.
Дубинский также рассказал, что знает о незаконной слежке, которая происходила в отношении других политиков. В этом списке Генеральный прокурор США Уильям Барр, государственный секретарь США Майк Помпео, некоторые сенаторы, конгрессмены и многих других лиц и структур США.