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Слежка за Йованович: Дубинский выступил в роли свидетеля

Слежка за Йованович: Дубинский выступил в роли свидетеля
15:02 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины:Александр Дубинский стал свидетелем в деле Йованович по собственной инициативе.

Члена фракции "Слуга народа" Александра Дубинского допросили в деле об слежке за экс-послом США в Украине Мари Йованович.

Об этом народный депутат заявил в своем Telegram-канале.

Отмечается, что Дубинский дал показания и стал свидетелем в этом деле по личной инициативе.

Нацполиция предоставила Дубинскому официальный статус свидетеля по этому делу.

Он поделился, что предоставил расследованию ряд доказательств о незаконном использовании конфиденциальной информации, а именно официальные сведения Управления компьютеризированных систем аппарата Верховной Рады и копия письма Дубинского в американское посольство о необходимости срочно официально информировать всех граждан и должностных лиц США относительно факта возможного незаконного слежения.

Бесспорные доказательства: информацию о слежке за Йованович подтвердили

Нардеп также добавил, что публично будет сообщать о своих дальнейших действиях по поводу слежки за американскими чиновниками.

"Учитывая все эти обстоятельства и круг лиц, за которыми происходила незаконная слежка, мной инициировано изменение квалификации в уголовном производстве",– написал Дубинский в своем Telegram-канале.

Дубинский также рассказал, что знает о незаконной слежке, которая происходила в отношении других политиков. В этом списке Генеральный прокурор США Уильям Барр, государственный секретарь США Майк Помпео, некоторые сенаторы, конгрессмены и многих других лиц и структур США.

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Украина, США, Мари Йованович, Александр Дубинский.
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