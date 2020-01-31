Против Кернеса вновь открыто дело

Новости Украины:Суд удовлетворил апелляцию ОГП по делу Кернеса.

Полтавский апелляционный суд удовлетворил апелляционную жалобу Офиса генерального прокурора и потерпевших и возобновил производство в отношении мэра Харькова Геннадия Кернеса.

Как сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора, "Полтавский апелляционный суд удовлетворил апелляционные жалобы Офиса генерального прокурора и потерпевших в уголовном производстве по факту лишения свободы и причинения телесных повреждений гражданам во время мирных акций протеста в январе 2014 года на территории Харькова. Сейчас обвинительный акт в указанном уголовном производстве направлен на новое судебное рассмотрение".

В пресс-службе напомнили, что районный суд Полтавы закрыл уголовное производство по обвинению мэра Харькова и его охранников в связи с якобы отказом стороны обвинения от поддержки государственного обвинения.

В Офисе генпрокурора отметили, что суд, принимая такое решение, незаконно интерпретировал отсутствие прокуроров Генеральной прокуратуры летом 2018 года по неизвестным причинам на судебном заседании как фактический отказ от обвинения.

Ход судебного разбирательства находится на контроле руководства Офиса генерального прокурора.

Как известно, Кернеса и его охранников Виталия Блинникова и Евгения Смицкого обвиняют в похищении и избиении участников местного Евромайдана в 2014 году.

2 марта 2015 года Кернесу было объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 127 (истязание), ч. 2, 3 ст. 27, ч. 1 ст. 129 (угроза убийством) Уголовного кодекса Украины.

2 апреля 2015 года Высший специализированный суд Украины перенес рассмотрение производства из Дзержинского районного суда Харькова в Киевский райсуд Полтавы.

10 августа 2018 года Киевский райсуд Полтавы постановил закрыть уголовное производство в отношении Кернеса и его охранников в связи с отказом обвинения от обвинительного акта. Прокуратура и потерпевший Сергей Ряполов обжаловали это решение.