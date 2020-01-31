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Против Кернеса вновь открыто дело

Против Кернеса вновь открыто дело
16:34 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Суд удовлетворил апелляцию ОГП по делу Кернеса.

Полтавский апелляционный суд удовлетворил апелляционную жалобу Офиса генерального прокурора и потерпевших и возобновил производство в отношении мэра Харькова Геннадия Кернеса.

Как сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора, "Полтавский апелляционный суд удовлетворил апелляционные жалобы Офиса генерального прокурора и потерпевших в уголовном производстве по факту лишения свободы и причинения телесных повреждений гражданам во время мирных акций протеста в январе 2014 года на территории Харькова. Сейчас обвинительный акт в указанном уголовном производстве направлен на новое судебное рассмотрение".

В пресс-службе напомнили, что районный суд Полтавы закрыл уголовное производство по обвинению мэра Харькова и его охранников в связи с якобы отказом стороны обвинения от поддержки государственного обвинения.

В Офисе генпрокурора отметили, что суд, принимая такое решение, незаконно интерпретировал отсутствие прокуроров Генеральной прокуратуры летом 2018 года по неизвестным причинам на судебном заседании как фактический отказ от обвинения.

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Ход судебного разбирательства находится на контроле руководства Офиса генерального прокурора.

Как известно, Кернеса и его охранников Виталия Блинникова и Евгения Смицкого обвиняют в похищении и избиении участников местного Евромайдана в 2014 году.

2 марта 2015 года Кернесу было объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 127 (истязание), ч. 2, 3 ст. 27, ч. 1 ст. 129 (угроза убийством) Уголовного кодекса Украины.

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2 апреля 2015 года Высший специализированный суд Украины перенес рассмотрение производства из Дзержинского районного суда Харькова в Киевский райсуд Полтавы.

10 августа 2018 года Киевский райсуд Полтавы постановил закрыть уголовное производство в отношении Кернеса и его охранников в связи с отказом обвинения от обвинительного акта. Прокуратура и потерпевший Сергей Ряполов обжаловали это решение.

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Прокуратура, Суд, Геннадий Кернес, ОГП.
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