Отмена неприкосновенности: 50 нардепов обратились в КСУ

Новости Украины:В КСУ обжаловали законопроект об отмене депутатской неприкосновенности.

В Конституционный суд Украины поступило представление 50 народных депутатов относительно конституционности закона, которым были внесены изменения в Конституцию в части отмены депутатской неприкосновенности.

Соответствующая информация обнародована на сайте суда.

"В Конституционный суд Украины 31 января поступило конституционное представление 50 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) Закона Украины "О внесении изменений в статью 80 Конституции Украины (относительно неприкосновенности народных депутатов Украины)" от 3 сентября 2019 № 27-IX" , - говорится в сообщении.

В представлении отмечается, что оспариваемый закон является неконституционным, поскольку Верховная Рада приняла его с нарушениями установленной процедуры рассмотрения, а парламент, "приняв закон, нарушил принципы верховенства права и действовал способом, не предусмотренным Конституцией и законами Украины".

В частности, авторы представления отметили, что КС в июне 2018 года указал в своем заключении, что законопроект соответствует требованиям 157 и 158 статей Конституции, однако выразил предостережение. Так, КС обратил внимание нардепов, что принимая решение об отмене депутатской неприкосновенности, необходимо учитывать состояние политической и правовой системы в стране и ее способность обеспечить беспрепятственное осуществление депутатами своих полномочий.

Как указывают авторы представления, ВР приняла постановление о дальнейшей работе над этим законопроектом, а 29 августа 2019 года на сайте парламента была обнародована информация об отзыве законопроекта.

В то же время в этот же день состоялось заседание Комитета ВР по вопросам правовой политики, на котором этот законопроект представлялся к рассмотрению ВР как неотложный.

Впоследствии ВР отменила постановление о дальнейшей работе над законопроектом и проголосовала в сессионном зале за внесение изменений в Конституцию в части отмены депутатской неприкосновенности.

Кроме того, нардепы считают, что ВР не соблюдала требований по принятию закона о внесении изменений в Конституцию на очередных сессиях парламента и тем самым "осуществила грубое нарушение установленной Основным Законом процедуры внесения изменений в Конституцию".

В связи с этим авторы представления просят КС признать законопроект о внесении изменений в Конституцию в части отмены депутатской неприкосновенности не соответствующим Конституции.

Как сообщалось, Верховная Рада 3 сентября приняла во втором чтении Закон "О внесении изменений в статью 80 Конституции Украины (относительно неприкосновенности народных депутатов Украины)". За соответствующий закон проголосовали 373 народных депутата при минимально необходимых 300. Закон вступит в силу с 1 января. Документ отменяет положение, согласно которым народным депутатам Украины гарантируется депутатская неприкосновенность и невозможность без согласия Верховной Рады Украины быть привлеченными к уголовной ответственности.