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Печальная статистика: В Украине подсчитали количество самоубийств среди несовершеннолетних

Печальная статистика: В Украине подсчитали количество самоубийств среди несовершеннолетних
20:17 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: unsplash.com

Новости Украины:В Украине сообщили печальную статистику самоубийств среди несовершеннолетних.

В Украине в 2019 году зарегистрировано 111 самоубийств или попыток самоубийств несовершеннолетних.

Об этом сообщил заместитель генпрокурора Гюндуз Мамедов во время встречи с уполномоченным Президента по правам ребенка Николаем Кулебой, сообщает пресс-служба ОГП.

В Офисе генпрокурора заявили, что работают над полным перезапуском системы защиты прав ребенка: от разработки Стратегии с внедрением лучших мировых практик и роли прокуратуры в этих процессах до реализации пилотных проектов по медиации и превенции.

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"В прошлом году в Украине зарегистрировано почти 111 самоубийств или попыток самоубийств несовершеннолетних, в которых каждый седьмой не достиг даже 10-летнего возраста. Более 90% этих уголовных производств закрыто. Я уже не говорю о примерах буллинга, киберпреступности, порнографии, детей на оккупированных территориях и в "серой" зоне", - сказал заместитель генпрокурора.

По его словам, это показывает, что защита детей не была на повестке дня. "Мы будем это принципиально и кардинально менять", - заявил он.  

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Украина, Самоубийства, Николай Кулеба.
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