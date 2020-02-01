Дождливо и очень сыро: какой будет погода в Украине в первый день февраля

Новости Украины:В первый день февраля в Украине ожидается небольшой дождь, местами на дорогах гололедица.

В ближайшие сутки, 1 февраля, с Западной Европы на территорию Украины переместится очередная порция влажного воздуха атлантического происхождения, температурный фон существенно не изменится.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Ожидается небольшой дождь, ночью с мокрым снегом. На севере Левобережья и в Карпатском регионе на дорогах местами гололедица.

Карта осадков 1 февраля

Ветер юго-западный, 7-12 м/с, в западных областях отдельные порывы 15-20 м/с.

Карта ветров 1 февраля

Прогноз погоды на субботу, 1 февраля:

Ужгород – +4…+6, небольшой дождь

Львов – +7…+9, небольшой дождь

Ивано-Франковск – +8…+10, небольшой дождь

Тернополь – +7…+9, небольшой дождь

Черновцы – +8…+10, небольшой дождь

Хмельницкий – +7…+9, небольшой дождь

Луцк – +6…+8, небольшой дождь

Ровно – +6…+8, небольшой дождь

Житомир – +5…+7, небольшой дождь

Винница – +5…+7, небольшой дождь

Одесса – +7…+9, небольшой дождь

Николаев – +6…+8, переменная облачность

Херсон – +5…+7, небольшой дождь

Симферополь – +7…+9, небольшой дождь

Кропивницкий – +5…+7, небольшой дождь

Черкассы – +4…+6, небольшой дождь

Чернигов – +3…+5, облачно

Сумы – +3…+5, облачно

Полтава – +4…+6, небольшой дождь

Днепр – +4…+6, небольшой дождь

Запорожье – +5…+7, небольшой дождь

Донецк – +4…+6, небольшой дождь

Луганск – +3…+5, облачно

Харьков – +3…+5, небольшой дождь

Киев – +3…+5, небольшой дождь

Прогноз погоды 1 февраля

Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, на западе страны 1-6° тепла; днем 2-7° тепла, на Прикарпатье и в южной части местами 8-11°.

В Киеве - небольшой дождь, ночью с мокрым снегом. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью около 0-2°, днем 3-5 ° тепла.

Прогноз погоды 2 февраля

В воскресенье, 2 февраля, в Украине временами будут осадки, преимущественно в виде дождя.

Ветер западный и юго-западный, 7-12 м/с, в западных, южных и восточных областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью 1-6° тепла; днем 5-10°, в южной части до 15°.

В Карпатах - умеренные, местами значительные осадки в виде мокрого снега и дождя; температура ночью и днём около 0°.

В Киеве - временами осадки, преимущественно в виде дождя. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 3-5° тепла, днем 6-8°.