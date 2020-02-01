Дождливо и очень сыро: какой будет погода в Украине в первый день февраля

В ближайшие сутки, 1 февраля, с Западной Европы на территорию Украины переместится очередная порция влажного воздуха атлантического происхождения, температурный фон существенно не изменится.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Ожидается небольшой дождь, ночью с мокрым снегом. На севере Левобережья и в Карпатском регионе на дорогах местами гололедица.
Карта осадков 1 февраля
Ветер юго-западный, 7-12 м/с, в западных областях отдельные порывы 15-20 м/с.
Карта ветров 1 февраля
Прогноз погоды на субботу, 1 февраля:
Ужгород – +4…+6, небольшой дождь
Львов – +7…+9, небольшой дождь
Ивано-Франковск – +8…+10, небольшой дождь
Тернополь – +7…+9, небольшой дождь
Черновцы – +8…+10, небольшой дождь
Хмельницкий – +7…+9, небольшой дождь
Луцк – +6…+8, небольшой дождь
Ровно – +6…+8, небольшой дождь
Житомир – +5…+7, небольшой дождь
Винница – +5…+7, небольшой дождь
Одесса – +7…+9, небольшой дождь
Николаев – +6…+8, переменная облачность
Херсон – +5…+7, небольшой дождь
Симферополь – +7…+9, небольшой дождь
Кропивницкий – +5…+7, небольшой дождь
Черкассы – +4…+6, небольшой дождь
Чернигов – +3…+5, облачно
Сумы – +3…+5, облачно
Полтава – +4…+6, небольшой дождь
Днепр – +4…+6, небольшой дождь
Запорожье – +5…+7, небольшой дождь
Донецк – +4…+6, небольшой дождь
Луганск – +3…+5, облачно
Харьков – +3…+5, небольшой дождь
Киев – +3…+5, небольшой дождь
Прогноз погоды 1 февраля
Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, на западе страны 1-6° тепла; днем 2-7° тепла, на Прикарпатье и в южной части местами 8-11°.
В Киеве - небольшой дождь, ночью с мокрым снегом. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью около 0-2°, днем 3-5 ° тепла.
Прогноз погоды 2 февраля
В воскресенье, 2 февраля, в Украине временами будут осадки, преимущественно в виде дождя.
Ветер западный и юго-западный, 7-12 м/с, в западных, южных и восточных областях местами порывы 15-20 м/с.
Температура воздуха ночью 1-6° тепла; днем 5-10°, в южной части до 15°.
В Карпатах - умеренные, местами значительные осадки в виде мокрого снега и дождя; температура ночью и днём около 0°.
В Киеве - временами осадки, преимущественно в виде дождя. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 3-5° тепла, днем 6-8°.