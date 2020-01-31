Гололед и мокрый снег: что происходит на дорогах

Новости Украины:На сегодняшнее утро в девяти областях Украины осадки, автодороги государственного значения в этих регионах мокрые, на некоторых перевалах - снег.

В пятницу, 31 января, в ряде областей Украины дороги государственного значения мокрые, местами - заснеженные, но проезд обеспечен, в работе задействовано 366 единиц техники. Об этом сообщает пресс-служба Укравтодора.

"Покрытие на дорогах государственного значения в областях с осадками мокрое, в остальных областях - сухое. На Ужокском и Вышковском перевалах заснеженное. Проезд по всем участкам дорог государственного значения обеспечен. На дорогах выполняются работы по очистке проезжей части дорог от снега и обработка покрытия противогололедными материалами", - говорится в сообщении.

Отмечается, что местами наблюдается слабый снег в Хмельницкой, Винницкой, Житомирской, Харьковской и Сумской областях, снег с дождем - в Тернопольской, дожди - в Волынской, Ривненской и Закарпатской областях. На большинстве перевалочных участков дорог - без осадков, лишь на Ужокском и Торуньском перевалах (Закарпатье) идет небольшой снег (выпало от 2 до 7 см).

Для оперативного обеспечения проезда по дорогам государственного значения дорожными организациями задействовано в работе 366 единиц техники и 487 рабочих.

Напомним, в субботу, 1 февраля, в Украине продолжатся небольшие дожди, ночью с мокрым снегом. Местами гололедица.

Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с, в западных областях порывы 15-20 м/с.

Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 3-8° тепла, в западных областях 6-11°. В Карпатах - небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя; температура ночью около 0°, днем 1-6° тепла.

В Киеве в субботу небольшой дождь, ночью с мокрым снегом. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура ночью около 0°, днем 4-6° тепла.