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В Украине непогода обесточила более 600 населенных пунктов

В Украине непогода обесточила более 600 населенных пунктов
08:14 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:В Украине из-за сильного ветра и осадков без электроснабжения остались 602 населенных пункта в двух областях.

В результате осложнения погодных условий (осадки и порывы ветра) по состоянию на утро пятницы обесточены 602 населенных пункта в двух областях Украины, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 7 ч. 31 января в результате осложнения погодных условий (осадки и порывы ветра) в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП остаются обесточенными 602 населенных пункта в двух областях, а именно: Сумская - 440 и Черниговская - 162", - говорится в сообщении, на официальном сайте ГСЧС в пятницу утром.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

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Напомним, вследствие осложнения погодных условий (осадки, порывы ветра) в ночь на четверг, 30 января, в Украине остались без электроснабжения 397 населенных пунктов в восьми областях.

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ЛЭП, Непогода, Электричество, Снег, Электроснабжение.
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