В Украине 400 населенных пунктов остались без света из-за непогоды

Новости Украины:Вследствие осложнения погодных условий (осадки, порывы ветра) в ночь на четверг в Украине остались без электроснабжения 397 населенных пунктов в восьми областях

В Украине в результате непогоды в ночь на 30 января обесточены 397 населенных пунктов, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"В ночь на 30 января в результате осложнения погодных условий (осадки и порывы ветра) в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП обесточены 397 населенных пунктов в восьми областях, а именно: Полтавская - 201, Черниговская - 88, Сумская - 72, Кировоградская - 10, Донецкая - 10 Черкасская - 8, Днепропетровская - 6 и Запорожская – 2", - говорится в сообщении.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Напомним, в Лисичанске (Луганская обл.) в результате непогоды обесточены три насосные станции, без воды остались 23 тыс. человек.

Как сообщает Укргидрометцентр, 30 января ожидается дождь с переходом в мокрый снег, ночью местами слабое налипание мокрого снега, в Черниговской и Сумской областях значительный мокрый снег (лишь в южных и восточных областях днем без осадков).

Ночью на дорогах северной половины местами гололедица. Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с, в большинстве областей порывы 15-20 м/с.

Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 0-5° тепла, в южной части 4-9° тепла В Карпатах – ночью умеренный, днем небольшой снег, температура в течение суток 2-7° мороза.

В Киеве 30 января - мокрый снег, ночью слабое налипание мокрого снега, на дорогах местами гололедица. Ветер западный, 7-12 м/с, днем порывы 15-18 м/с. Температура ночью около 0°, днем 1-3° тепла.