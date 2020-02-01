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1 февраля - приметы и обряды в Макарьев день

1 февраля - приметы и обряды в Макарьев день
08:15 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:Народный праздник "Макарьев день" отмечается 1 февраля (по старому стилю – 19 января).

В церковном календаре это день почтения памяти преподобного Макария Великого. Другие названия праздника: "Макар-весноуказчик", "День Макария", "Макарий Великий", "Макар ясный".

Святой Макарий жил в Египте. После смерти родителей он удалился в Фаранскую пустыню. Спустя несколько лет заделался учеником святого Антония Великого. В 40 лет стал священником и настоятелем у монахов, живших в Скитской пустыне. Ежедневно его посещало большое количество людей, просящих помощи или совета. Чтобы хоть немного времени проводить в молитвах, Макарию пришлось вырыть пещеру под своей келией, в которой он и скрывался. Ему приписывают многие чудеса, среди которых даже воскрешение мертвых.

Недаром, видно, называют в народе февраль двуликим месяцем, не без основания замечая: "Февраль бока греет, ноги студит". Но ни лютые его холода, ни затяжные метели никого уже особенно не страшат, потому что "как ни злись февраль, а весна все равно явится".

Вот и Макарий, первый февральский день, "о весне задумался", вытянув сосульки-капельники до самой земли, словно собираясь попробовать, хорошо ли матушка снегом укрыта. Или стоит расстараться: солнце облаками занавесить, по улицам порошу погнать, залепить ледяной паутиной окна крестьянских домов, напоминая беспечным людям о том, кто сейчас хозяин.

Прозвище Макара - весноуказчик - само говорит о своем происхождении. По этому дню наши предки судили о весне. Ясная погода предвещала, что тепло придет скоро: "На Макара капель - в весну раннюю верь". А вот если в этот день мела метель - ее же следовало ожидать и на Масленицу. Кроме того, погода на Макара предсказывала погоду на весь февраль. Но холод в этот день - а значит, и в течение всего месяца - говорил о том, что лето будет благоприятным.

В этот день было принято произносить специальные слова, заговаривающие зубную боль. Те, кому нужна была помощь в просвещении ума, молились святому Иоанну Златоусту. В Макарьев день нежелательно было работать. 1 февраля сложилась традиция встречаться с близкими и друзьями за чашкой горячего чая. Макаром в старину прозывали мужичка, что слыл пройдохой и плутом. Мол, он душой не худ, а просто плут. Но вот чаёк с ним попить - одно удовольствие! Поутру - лечебный чай.

Дождливо и очень сыро: какой будет погода в Украине в первый день февраля

В этот день растапливали самовар при помощи валенок. Считалось, что после этого валенки обретают силу излечивать болезни ног. Тот, кто будет их носить, сможет вылечить ноги и оградить себя от других недугов на целый год. Особое внимание уделялось огню в печи. Если удавалось разжечь сразу все поленья так, что устье печки становилось золотым, то в доме будет царить мир и достаток.

Поговорки и приметы:

Валенком Макар раздувает самовар.

Вчера Макар гряды копал, а ныне Макар в воеводы попал.

Знаменательные события в истории: 1 февраля 2020 года
Знаменательные события в истории: 1 февраля 2020 годаЧитать полностью

На бедного Макара везде беда напала.

В ночь на Макарьев день снятся вещие сны.

Какая погода весь день, таким и весь месяц будет.

Если к середине дня вьюга разгуляется, то такая погода продержится еще долго.

Если в этот день стоит сильный мороз, значит лето будет теплым.

Родившиеся 1 февраля легки душой, веселые говоруны и фантазеры. Носить им следует алмаз.

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Праздник, Традиции, Приметы, Обряды, 1 февраля, Макарьев день, Макар-весноуказчик, День Макария, Макарий Великий, Макар ясный.
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