У кого сегодня день ангела: значение имени и оригинальные поздравления

Новости Украины:Значение имени Макар: "Счастливый".

С детства родители Макара пытаются окружить его любовью и заботой. Они дают ему то, что некоторые родители своим детям не в состоянии дать. Макара все время балуют и позволяют ему все. Они быстро к этому привыкают и воспринимают, как должное. Часто усилия родителей остаются неоцененными. Общительны, имеют много друзей. Характер у него добрый.

Не ленятся и выполняют свою работу должным образом. Конфликты не любят, а напротив, стараются их сгладить. Не занимают высоких должностей и работают с помощью рук. Обладатели имени Макар не любят, когда им лезут под руки, любят все делать самостоятельно, без посторонней помощи и тем более указаний. Обычно необидчивы, забывают обиды быстро. Сами шутят только по-доброму.

Жену выбирает быстро, но долго к ней присматривается, поэтому и женится поздно. Однако жены Макаров часто пользуются их добротой. Единственный брак Макара может легко рухнуть. Но своим детям он будет помогать до конца жизни, а с женой поддерживать дружеские отношения. Обычна потеря семьи для них болезненное событие, поэтому они больше не женятся.

Другие формы имени Макар: Макарий, Мака, Мара.

Поздравления

Поздравить Макара сегодня, друзья,

Мы здесь собрались за столом.

И наш поздравок, как большая семья,

Уж здесь же, и тоже готов.

Макар, для тебя все эти слова,

Что в тостах сейчас зазвучат,

Пускай не болит твоя голова,

Когда ты смотришь назад.

Макар, все мы тебя поздравляем,

Здоровья и счастья тебе все желаем,

Будь таким же как и всегда,

Будь мужиком-мы все за тебя!

Макар — веселый и счастливый,

И женским полом он любимый.

В руках все спорится, кипит,

И дружбой очень дорожит.

Макар, пусть жизнь тебя балует,

А дорогая не ревнует.

И настроенья в день любой,

Удача чтоб была с тобой.

Макар, в этот день тебе мы желаем,

Чтоб грусть и обиду ты позабыл,

Чтоб девушки все с тобою гуляли,

И все в твоем «круге» тебя уважали

И все чтоб мечты в твоей жизни сбывались

Макар с Днём Рождения! Всё, закругляюсь.

Макар упрямый и общительный,

Переменчивый и исполнительный,

Лояльный и трудолюбивый,

Добрый и гостеприимный.

Желаем тебе судьбы прекрасной,

Любви взаимной, доброй, ясной,

Энергии, мечты осуществления,

Гармонии и вдохновения!

Если встретила Макара,

Значит счастье повстречала!

Это редкий человек,

Береги его весь век!

Слов на ветер не бросает.

Все исполнит, если обещает.

Семьянин и замечательный отец.

Вот с таким хоть завтра под венец.

Макару я желаю быть добрее,

Не злится на превратности судьбы.

Богатств чтоб заработал очень много,

Исполнятся пускай его мечты.

Пускай романтика из жизни не уходит,

Чтобы нашел душевный интерес.

Чтобы болезней не встречал он,

В проблемы чтобы не лез.