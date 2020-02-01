Какой завтра праздник: приметы и обряды на 2 февраля

Считается, что именно в это время устанавливается самая холодная погода. Святой Ефимий очень почитается в православии.
Именно в этот день предсказывают погоду не только на февраль, но и на Масленичную неделю – надеялись, что эти дни будут не слишком холодными и солнечными, чтобы можно было играть и гулять на улице, развлекаться и ходить на ярмарки.
Интересно, что именно на Ефимия традиционно устраивали свадьбы. А объяснялось это тем, что после Ефимия шла Масленичная неделя, после чего наступал Великий Пост. Если молодые люди не решались сыграть свадьбу до Ефимия, 2 февраля, им приходилось ждать до самой Пасхи. И то, даже в этом случае устроить торжество было проблематично, ведь начиналась посевная, весенняя и летняя страда, сбор урожая – было совсем не до празднований.
Народные приметы 2 февраля
Если в полдень солнечно, значит, весна будет ранней.
Ветреная погода в полдень – лето будет дождливым.
Если утром на небе появилось много облаков, а солнце на закате приобрело багряный оттенок – жди сильных метелей. Изморозь предвещает ночные заморозки.
Если на Зимнего Ефимия в полдень солнечно и тепло, значит, можно ожидать ранней весны. Даже пасмурный, но все-таки теплый день 2 февраля предвещает метели в течение всего февраля месяца и вплоть до середины марта.
Метель 1 и 2 февраля – примета того, что мести будет всю оставшуюся зиму.
Говорят, что люди, родившиеся на Ефимия, живут недолго. Но продлить жизнь младенца можно, если его пуповину положить в дупло и произнести "Птица здесь гнездышко совьет – и раб Божий (имя) сто лет проживет".
Если на Ефимия потерять варежку или перчатку – примета к тому, что придется жить в нищете.
Хозяйка на кухне руку порезала – кто-то из родственников заболеет.
В день 2 февраля нельзя поднимать с земли мелкие деньги – это к бедности.
Нельзя петь после захода солнца – на следующий день будешь плакать.
Все сны, которые снятся на Ефимия, нужно толковать наоборот. Они считаются вещими.
Сильная буря на Ефимия – нечистая сила проказничает. Говорили, что черти устраивают пляски в честь того, что загубили людские души.
По примете 2 февраля нельзя перебирать крупу – поссоришься с членами семьи.