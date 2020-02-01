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Какой завтра праздник: приметы и обряды на 2 февраля
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 2 февраля

Какой завтра праздник: приметы и обряды на 2 февраля

Какой завтра праздник: приметы и обряды на 2 февраля
10:30 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:2 февраля отмечают день Зимнего Ефимия (Метельного).

Считается, что именно в это время устанавливается самая холодная погода. Святой Ефимий очень почитается в православии.

Именно в этот день предсказывают погоду не только на февраль, но и на Масленичную неделю – надеялись, что эти дни будут не слишком холодными и солнечными, чтобы можно было играть и гулять на улице, развлекаться и ходить на ярмарки.

Интересно, что именно на Ефимия традиционно устраивали свадьбы. А объяснялось это тем, что после Ефимия шла Масленичная неделя, после чего наступал Великий Пост. Если молодые люди не решались сыграть свадьбу до Ефимия, 2 февраля, им приходилось ждать до самой Пасхи. И то, даже в этом случае устроить торжество было проблематично, ведь начиналась посевная, весенняя и летняя страда, сбор урожая – было совсем не до празднований.

Народные приметы 2 февраля

Если в полдень солнечно, значит, весна будет ранней.

Ветреная погода в полдень – лето будет дождливым.

Если утром на небе появилось много облаков, а солнце на закате приобрело багряный оттенок – жди сильных метелей. Изморозь предвещает ночные заморозки.

1 февраля - приметы и обряды в Макарьев день
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Если на Зимнего Ефимия в полдень солнечно и тепло, значит, можно ожидать ранней весны. Даже пасмурный, но все-таки теплый день 2 февраля предвещает метели в течение всего февраля месяца и вплоть до середины марта.

Метель 1 и 2 февраля – примета того, что мести будет всю оставшуюся зиму.

Говорят, что люди, родившиеся на Ефимия, живут недолго. Но продлить жизнь младенца можно, если его пуповину положить в дупло и произнести "Птица здесь гнездышко совьет – и раб Божий (имя) сто лет проживет".

Если на Ефимия потерять варежку или перчатку – примета к тому, что придется жить в нищете.

Хозяйка на кухне руку порезала – кто-то из родственников заболеет.

В день 2 февраля нельзя поднимать с земли мелкие деньги – это к бедности.

Нельзя петь после захода солнца – на следующий день будешь плакать.

Знаменательные события в истории: 1 февраля 2020 года

Все сны, которые снятся на Ефимия, нужно толковать наоборот. Они считаются вещими.

Сильная буря на Ефимия – нечистая сила проказничает. Говорили, что черти устраивают пляски в честь того, что загубили людские души.

По примете 2 февраля нельзя перебирать крупу – поссоришься с членами семьи.

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Праздник, Традиции, Приметы, Обряды, 2 февраля, Какой завтра праздник, День Ефима, День Зимнего Ефимия, Святой Ефимий.
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