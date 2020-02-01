Усовершенствование киберзащиты в Украине: Совет Европы заявил о полной поддержке

Новости Украины:Киберполиция обсудила с представителями Совета Европы улучшения законодательства и имплементацию Будапештской конвенции о киберпреступности.

Представители Совета Европы выразили готовность к сотрудничеству с украинскими правоохранителями в сфере реализации положений Будапештской конвенции, обеспечивающих повышение уровня противодействия и расследования киберпреступлений.

Об этом заявил председатель отдела киберпреступности Совета Европы Александр Сегера по итогам встречи с руководством департамента киберполиции, сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

"Мы видим, что правоохранительные органы Украины заинтересованы в улучшении ситуации с законодательным урегулированием вопроса сбора цифровых доказательств. Мы готовы помочь в этом, предоставив соответствующие консультации и поделившись с украинской стороной лучшими практиками, которые уже реализованы в законодательство многих стран Европы", - отметил Сегера.

Департамент киберполиции представил свою концепцию имплементации отдельных положений конвенции, которые на текущий момент отсутствуют в украинском законодательстве, которая была поддержана экспертами.

Отмечается, что киберполиция совместно с другими органами исполнительной власти проводит работу с комитетами Верховной Рады Украины по приведению украинского законодательства в соответствие с европейским.

"Опыт стран, которые в полном объеме имплементировали Будапештскую конвенцию, показывает, что такие механизмы значительно ускоряют и повышают эффективность работы полиции по противодействию и выявлению лиц, совершающих преступления, в том числе в киберпространстве", - подчеркивают в киберполиции.

Глава департамента киберполиции Александр Гринчак сообщил, что для качественного документирования и расследования уголовных правонарушений в Украине должен быть создан механизм сбора цифровых доказательств.

"Действительно могу сказать, что сейчас мы имеем некоторые законодательные преграды в этом, но мы сейчас активно работаем над тем, чтобы их быстро исправить", - отметил он.

Конвенция о киберпреступности является необходимой для остановки действий, направленных против конфиденциальности, целостности и доступности компьютерных систем, сетей и компьютерных данных, а также злоупотребления такими системами, сетями и данными, путем установления уголовной ответственности за такое поведение.