Помпео навестил раненых военных ВСУ в киевском госпитале (Фото)

Новости Украины:Американский политик пожелал украинским воинам скорейшего выздоровления.

Государственный секретарь США Майк Помпео посетил украинских военных, находящихся на лечении в травматологическом отделении Киевского военного госпиталя.

Об этом информирует Генеральный штаб ВСУ в Facebook.

"В ходе визита в Украину Государственный секретарь США Майк Помпео посетил раненых украинских воинов, которые находятся на лечении в травматологическом отделении Национального военно-медицинского клинического центра "Киевский военный клинический госпиталь", - говорится в сообщении.

Как отмечается, Помпео также посетил госпитальный Храм Покрова Пресвятой Богородицы Православной церкви Украины, в котором находят духовную поддержку защитники Украины.

"Госсекретарь США Майк Помпео пожелал нашим воинам скорейшего выздоровления и поинтересовался историей и современным потенциалом известного военно-медицинского учреждения Украины", - информируют в Генштабе.