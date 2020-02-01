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Воронченко: "Никополь" и "Яны Капу" сможем отремонтировать своими силами

Воронченко: "Никополь" и "Яны Капу" сможем отремонтировать своими силами
17:02 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:Баллистическая экспертиза обстрелянного россиянами МБАК "Бердянск" завершена.

Командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко сообщил, что баллистическая экспертиза одного из возвращенных Россией в ноябре 2019 года украинских военных кораблей - малого бронированного артиллерийского катера "Бердянск" - завершена.

В комментарии Радио Свобода Воронченко уточнил, что это тот катер, который подвергся обстрелу российскими военными во время захвата украинских кораблей в Керченском проливе в 2018 году.

Как заметил командующий ВМС, с "Бердянска" сняли фрагменты брони, остатки осколков от снарядов, что является доказательствами агрессивных и противоправных действий России.

Воронченко добавил, что "другой МБАК ("Никополь" - ред.) и буксир "Яны Капу" сможем отремонтировать своими силами. Скоро корабли будут на судоремонтном заводе".

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Как сообщалось, 20 ноября 2019 года захваченные у берегов Крыма украинские корабли "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" вернулись в порт Очакова (Николаевская область) после года удерживания Россией. За несколько месяцев до того Россия освободила из плена их экипажи. 24 украинских военных моряка вернулись домой в рамках двустороннего обмена удерживаемыми лицами, а не по решению Международного трибунала по морскому праву, как это могло произойти в соответствии с международным правом.

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Все по теме:

Россия, ВМС ВСУ, Игорь Воронченко, Яны Капу, МБАК Никополь, МБАК Бердянск.
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