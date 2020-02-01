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Преследования в Крыму

Преследования в Крыму
14:42 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости Украины:В 2019 году "власти" Крыма задержали почти полсотни человек по разным подозрениям.

По итогам прошлого года в тюрьмах РФ, по политическим или религиозным мотивам, оказалось 43 человека. Об этом сообщает Крымская правозащитная группа. По сообщению правозащитников, все задержанные обвиняются по разным статьям. 

Не смотря на это, подавляющее большинство задержанных проходят по статьям о причастности к мусульманским организациям. 4 человек подозревают в подготовке диверсий и шпионаже в пользу Украины. 

"36 человек – по обвинению в причастности к мусульманским организациям; 2 человека - по обвинению в участии в батальоне имени Номана Челебиджихана; 4 человека обвинены в подготовке диверсий и шпионаже в пользу Украины; 1 человек – по обвинению в осквернении памятника русским оккупационным войска", – сказано в сообщении правозащитной группы в Фейсбуке.

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Порядка 10 крымчан, были приговорены к штрафам или к условному лишению свободы.

Всего правозащитники задокументировали 147 решений подконтрольных России крымских судов о содержании под стражей в рамках политически мотивированного и религиозного уголовного преследования.

Напомним, суд продлил до 5 апреля меру пресечения трем фигурантам белогорского "дела Хизб ут-Тахрир".

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Россия, Крым, РФ, Задержание, Оккупированный полуостров.
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