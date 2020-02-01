Ушли в прошлое: "Укртелеком" отключил связь через таксофоны

Новости Украины:В "Укртелекоме" говорят, что таксофоны не выдержали конкуренции с мобильными телефонами.

Компания Укртелеком с 1 февраля 2020 года прекратила предоставлять услуги связи через таксофоны и начнет демонтаж оборудования.

Как заявили в компании, современная связь не оставила места для работы таксофонов.

"Развитие различных каналов коммуникаций привело к уменьшению спроса на некогда востребованные услуги таксофонов. Если, например, в 2017 году ежемесячно было около 900 тысяч минут разговоров с помощью таксофонов, то уже в 2019 году - менее 380 тысяч минут", - отмечали в Укртелекоме в октябре 2019 года.

Укртелеком в октябре 2019 года анонсировал отключения таксофонов 1 февраля 2020 года.

Укртелеком с 1 января 2020 года прекратил новые подключения к домашней радиоточке из-за непопулярности услуги и отсутствия спроса.

Напомним, Укртелеком отключит проводное радио в четырех областях.