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Воскресенье, 02.02.2020
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До +15° и много осадков: прогноз погоды на 2 февраля
07:29 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:Синоптики прогнозируют теплую погоду в Украине в воскресенье.

В ближайшие сутки продолжится перемещение с Западной Европы на территорию Украины влажного и теплого воздуха

Об этом сообщил Укргидрометцентр.

В воскресенье в Украине небольшой дождь, ночью местами с мокрым снегом, в западных областях умеренные , в Карпатах местами значительные осадки.

Карта осадков 2 февраля

Ветер юго-западный, 7-12 м/с, в Украине, кроме северных областей, местами порывы 15-20 м/с, в Карпатах 25 м/с.

Карта ветров 2 февраля

Прогноз погоды на воскресенье, 2 февраля:

  • Ужгород – +8…+10, дождь

  • Львов – +7…+9, дождь

  • Ивано-Франковск – +7…+9, дождь

  • Тернополь – +7…+9, дождь

  • Черновцы – +8…+10, дождь

  • Хмельницкий – +7…+9, дождь

  • Луцк – +7…+9, дождь

  • Ровно – +7…+9, дождь

  • Житомир – +7…+9, небольшой дождь

  • Винница – +7…+9, небольшой дождь

  • Одесса – +13…+15, небольшой дождь

  • Николаев – +12…+14, небольшой дождь

  • Херсон – +9…+11, небольшой дождь

  • Симферополь – +9…+11, переменная облачность

  • Кропивницкий – +8…+10, небольшой дождь

  • Черкассы – +7…+9, небольшой дождь

  • Чернигов – +7…+9, небольшой дождь

  • Сумы – +5…+7, небольшой дождь

  • Полтава – +7…+9, небольшой дождь

  • Днепр – +7…+9, небольшой дождь

  • Запорожье – +9…+11, небольшой дождь

  • Донецк – +7…+9, небольшой дождь

  • Луганск – +7…+9, небольшой дождь

  • Харьков – +6…+8, небольшой дождь

  • Киев – +7…+9, небольшой дождь

Погода 2 февраля

Температура воздуха ночью 1-6° тепла, днем 5-10°, в южной части местами 13-15° тепла.

В Киеве в воскресенье небольшой дождь. Температура воздуха ночью 3-5° тепла, днем 7-9°.

Погода 3 февраля

В понедельник в западных, Винницкой и Житомирской областях дождь и мокрый снег, в Карпатах и на Закарпатье значительные осадки, в южных областях небольшой дождь, в восточных и Запорожской областях умеренный дождь; на остальной территории без существенных осадков.

Знаменательные события в истории: 2 февраля 2020 года

Ветер западный и юго-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с, на высокогорье Карпат 25-30 м/с.

Температура воздуха ночью 1-6° тепла, днем 3-8°, в Одесской области и в Крыму до 12° тепла.

В Киеве в понедельник без существенных осадков. Температура воздуха ночью 2-4° тепла, днем 3-5°.

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Погода, Укргидрометцентр, Тепло, Дождь, Февраль, Прогноз погоды, 2 февраля.
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