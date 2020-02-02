До +15° и много осадков: прогноз погоды на 2 февраля

В ближайшие сутки продолжится перемещение с Западной Европы на территорию Украины влажного и теплого воздуха
Об этом сообщил Укргидрометцентр.
В воскресенье в Украине небольшой дождь, ночью местами с мокрым снегом, в западных областях умеренные , в Карпатах местами значительные осадки.
Карта осадков 2 февраля
Ветер юго-западный, 7-12 м/с, в Украине, кроме северных областей, местами порывы 15-20 м/с, в Карпатах 25 м/с.
Карта ветров 2 февраля
Прогноз погоды на воскресенье, 2 февраля:
Ужгород – +8…+10, дождь
Львов – +7…+9, дождь
Ивано-Франковск – +7…+9, дождь
Тернополь – +7…+9, дождь
Черновцы – +8…+10, дождь
Хмельницкий – +7…+9, дождь
Луцк – +7…+9, дождь
Ровно – +7…+9, дождь
Житомир – +7…+9, небольшой дождь
Винница – +7…+9, небольшой дождь
Одесса – +13…+15, небольшой дождь
Николаев – +12…+14, небольшой дождь
Херсон – +9…+11, небольшой дождь
Симферополь – +9…+11, переменная облачность
Кропивницкий – +8…+10, небольшой дождь
Черкассы – +7…+9, небольшой дождь
Чернигов – +7…+9, небольшой дождь
Сумы – +5…+7, небольшой дождь
Полтава – +7…+9, небольшой дождь
Днепр – +7…+9, небольшой дождь
Запорожье – +9…+11, небольшой дождь
Донецк – +7…+9, небольшой дождь
Луганск – +7…+9, небольшой дождь
Харьков – +6…+8, небольшой дождь
Киев – +7…+9, небольшой дождь
Погода 2 февраля
Температура воздуха ночью 1-6° тепла, днем 5-10°, в южной части местами 13-15° тепла.
В Киеве в воскресенье небольшой дождь. Температура воздуха ночью 3-5° тепла, днем 7-9°.
Погода 3 февраля
В понедельник в западных, Винницкой и Житомирской областях дождь и мокрый снег, в Карпатах и на Закарпатье значительные осадки, в южных областях небольшой дождь, в восточных и Запорожской областях умеренный дождь; на остальной территории без существенных осадков.
Ветер западный и юго-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с, на высокогорье Карпат 25-30 м/с.
Температура воздуха ночью 1-6° тепла, днем 3-8°, в Одесской области и в Крыму до 12° тепла.
В Киеве в понедельник без существенных осадков. Температура воздуха ночью 2-4° тепла, днем 3-5°.