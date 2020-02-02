2 февраля - приметы и обряды в Ефимов день

Традиции на 2 февраля
Февраль - месяц метелей, недаром говорили: «Вьюги да метели под февраль налетели». О том, будет ли метель, узнавали по поведению домашних животных: если кошка скребет пол или куры хвостами вертят, то надо готовиться к сильному ветру со снегом.
Метели, вихри были существами одушевленными - в них показывалась нечистая сила. Вихровой, обитающий в вихре, иногда показывался людям мужчиной, которого можно ранить, бросив в вихрь нож. В вихре могут помещаться или его вызывать два старика с большими рогами и собачьими ногами, огромный человек, машущий руками, а также леший, покойники, черти.
В некоторых областях считали, что любой ветер представляет собой возню чертей, или что в любом вихре вертится дьявол, увидеть которого можно, если посмотреть на кружение пыли между ног, согнувшись. Иногда завихрения воздуха возникали во время свадьбы чертей или венчания сатаны с ведьмой или лешего с лешухой. Возня чертей - метель - могла быть и выражением радости оттого, что еще одна христианская душа оказалась в их лапах.
В облике сильного ветра или вихря могли предстать людям умершие неестественной, безвременной смертью - самоубийцы, опойцы, удавленники. Душа таких умерших оказывалась бурным, разрушающим вихрем, считали, что когда ветер завывает в трубе, это плачет покойник, если буря срывает крыши - это выражение недовольства умерших. Иногда считали, что буря разыгрывается перед чьей-то безвременной смертью. Несущиеся вихрем покойники могли принимать и более традиционный вид - мчащихся коней, едущих на тройках или, наоборот, везущих на себе чертей. Как вихри могли люди видеть и души грешников, которые носятся по земле, не находя покоя.
Приметы на 2 февраля
На Ефима - с печи слезай, о Масленой гадай.
Если на Ефимия в полдень ясное солнце, то весна будет ранняя.
Если в полдень солнце - к дождливому лету, если ветер - к сырому году.
Февраль строит мосты, а март их ломает.
Второй день февраля весну показывает: если солнечно - к красной весне, пасмурно - жди поздних метелей.
Помело метлой на Масленицу; приедет государыня Масленица метельная.
Если небо беловатое, хоть тумана и нет, а предзакатное солнце красное или багряное - жди неустойчивой погоды без сильных морозов, но со снегопадами.
Завизжит метелица - всю неделю прометелится.
На Ефима метель - вся Масленица метельная.