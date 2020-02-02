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2 февраля - приметы и обряды в Ефимов день
2 февраля - приметы и обряды в Ефимов день

2 февраля - приметы и обряды в Ефимов день

2 февраля - приметы и обряды в Ефимов день
07:24 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:В народном календаре эта дата получила название Ефимов день, а все потому, что во второй день февраля Православная церковь почитает память преподобного Евфимия Великого.

Традиции на 2 февраля

Февраль - месяц метелей, недаром говорили: «Вьюги да метели под февраль налетели». О том, будет ли метель, узнавали по поведению домашних животных: если кошка скребет пол или куры хвостами вертят, то надо готовиться к сильному ветру со снегом.

Метели, вихри были существами одушевленными - в них показывалась нечистая сила. Вихровой, обитающий в вихре, иногда показывался людям мужчиной, кото­рого можно ранить, бросив в вихрь нож. В вихре могут помещаться или его вызы­вать два старика с большими рогами и собачьими ногами, огромный человек, машущий руками, а также леший, покойники, черти.

В некоторых областях считали, что любой ветер представляет собой возню чертей, или что в любом вихре вертится дьявол, увидеть которого можно, если посмотреть на кружение пыли между ног, согнувшись. Иногда завихрения воздуха возникали во время свадьбы чертей или венчания сатаны с ведьмой или лешего с лешухой. Возня чертей - метель - могла быть и выражением радости оттого, что еще одна христианская душа оказалась в их лапах.

В облике сильного ветра или вихря могли предстать людям умершие неестествен­ной, безвременной смертью - самоубийцы, опойцы, удавленники. Душа таких умерших оказывалась бурным, разрушающим вихрем, считали, что когда ветер завывает в трубе, это плачет покойник, если буря срывает крыши - это выражение недовольства умерших. Иногда считали, что буря разыгрывается перед чьей-то безвременной смертью. Несущиеся вихрем покойники могли принимать и более традиционный вид - мчащихся коней, едущих на тройках или, наоборот, везущих на себе чертей. Как вихри могли люди видеть и души грешников, которые носятся по земле, не находя покоя.

Приметы на 2 февраля

На Ефима - с печи слезай, о Масленой гадай.

Если на Ефимия в полдень ясное солнце, то весна будет ранняя.

Если в полдень солнце - к дождливому лету, если ветер - к сырому году.

Знаменательные события в истории: 2 февраля 2020 года

Февраль строит мосты, а март их ломает.

Второй день февраля весну показывает: если солнечно - к красной весне, пасмурно - жди поздних метелей.

Помело метлой на Масленицу; приедет государыня Масленица метельная.

Если небо беловатое, хоть тумана и нет, а предзакатное солнце красное или ба­гряное - жди неустойчивой погоды без сильных морозов, но со снегопадами.

Завизжит метелица - всю неделю прометелится.

На Ефима метель - вся Масленица метельная.

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Праздник, Традиции, Приметы, Обряды, 2 февраля, Евфимий Великий, Ефимов день.
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