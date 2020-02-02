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В Нацполиции подвели итоги работы следственных подразделений в 2019 году

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В Нацполиции подвели итоги работы следственных подразделений в 2019 году
07:39 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: npu.gov.ua

Новости Украины:Полиция за год передала в суд свыше 120 тысяч уголовных производств.

Следователи Национальной полиции за 2019 год направили в суд 121 тысячу уголовных производств, по которым к ответственности привлечены свыше 123 тысячи человек.

Об этом заявил заместитель главы Нацполиции – начальник Главного следственного управления Максим Цуцкиридзе во время итогового совещания подразделения, сообщает Управление коммуникации ведомства.

“В течение прошлого года в работе следователей находилось почти два миллиона уголовных производств. В суд уже направлены материалы по 121 тысяче производств. К уголовной ответственности привлечены свыше 123 тысячи человек”, - отметил Цуцкиридзе.

По его словам, в расследуемых производствах возмещено 2,2 млрд грн убытков. Для обеспечения возмещения следственные подразделения наложили арест на имущество на сумму 1,5 млрд грн.

В свою очередь председатель Нацполиции Игорь Клименко определил перед следственными подразделениями приоритетные направления и задачи на 2020 год. Прежде всего речь идет о введении с 1 июля упрощенного порядка расследования нетяжких преступлений.

"Это позволит сосредоточить усилия следователей на расследовании тяжких и особо тяжких преступлений. И мы должны быть готовыми к такому переходу. Необходимо реально проанализировать нагрузку на сотрудника – от маленького отдела полиции до кустового, который будет заниматься тяжкими и особо тяжкими преступлениями", - подчеркнул Цуцкиридзе.

По его словам, следующей задачей, стоящей перед подразделениями следствия, является внедрение электронного документооборота с материалами досудебных расследований совместно с органами прокуратуры и судами.

"Рассчитываем, что 2020 год станет ключевым в отношении внедрения электронного документооборота", - отметил заместитель главы Нацполиции.

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Он добавил, что еще одним важным направлением является совершенствование уголовного процессуального законодательства для повышения эффективности деятельности Нацполиции.

"Важно инициирование дальнейших изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно тех норм, которые усложняют работу следователей. Речь идет о расширении полномочий следователя и сотрудника оперативного подразделения", - подчеркнул Цуцкиридзе.

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Нацполиция, Игорь Клименко, Максим Цуцкиридзе..
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