У кого сегодня день ангела: значение имени и самые лучшие поздравления

Новости Украины:Женщина с этим именем обладает яркой и привлекательной внешностью.

Имя Римма имеет несколько версий происхождения. По первой версии, имя Римма изначально было мужским, которое произошло от названия города Рима, поэтому имени дают толкование "римлянка".

В православном календаре упоминается мученик Римма Новодунский, Славянин. Согласно преданию, уроженцы Малой Скифии Инна, Римма и Пинна были учениками апостола Андрея. А вот среди католиков имя не употребляется. Для имени Римма будут указаны православные именины.

По второй версии, имя имеет древнееврейское происхождение и означает "яблоко".

К обладательнице имени Римма можно ласково обратиться: Рим, Римка, Римачка, Риммка, Риммушка, Римми, Римуля, Римусик, Риммура, Мура, Рима, Рина. Имя Рина также является самостоятельным именем. Имя Римма в настоящее время стало исключительно женским именем.

Римма – не самый старательный работник, она умна, наблюдательна и хитра. Эти качества позволяют женщине добиваться поставленной цели. У женщины с этим именем хороший вкус. Благодаря этому, она может добиться успеха в качестве дизайнера, декоратора или швеи. Римма тактична, это значительно помогает ей в общении с людьми.

В чертах лица девушке вы заметите красоту и правильность, что, несомненно, указывает на некоторое благородство. Римма обладает тонким и гибким телом, которое не теряет форму с возрастом, у нее красивые и тонкие руки, длинные, стройные ноги. Девушка обладает легкой, изящной походкой и глубоким и мечтательным взглядом, обольщающим противоположный пол. Римма не лишена вкуса, стремится всегда аккуратно и стильно одеваться.

За свою жизнь она увлечет немало мужчин. Без труда Римма выходит замуж за понравившегося ей человека. В супруги Римма ищет мужчину, который сможет по достоинству оценить ее качества и со стойкостью переносить ее капризы. Но, что самое важное для Риммы, её избранник должен полностью материально обеспечивать семью.

Женщина с этим именем становится хорошей женой. Она отличная повариха, содержит дом в чистоте и порядке, ухаживает за детьми и мужем. Римма – хорошая мать, но детьми интересуется умеренно, не пытаясь контролировать каждый их шаг. А вот при исключительных обстоятельствах Римма проявляет больше материнских чувств, чем прочие. Порой ее поведение кажется парадоксальным.

Римма имеет феминистские наклонности, хотя и не ставит целью своей жизни освобождение женщин. На самом деле в жизни Римма ищет тихое и безбедное существование, возможно в тени любимого человека. Достигнув определенной стадии безопасности и комфорта, девушка перестает пытаться воевать с миром. В обществе Римма сдержана, но ведет себя непринужденно. Можно сказать, это идеальная женщина для политиков, принужденных появляться в общественных местах.

Иногда Римма становится излишне педантичной. Она может вести длинные беседы на легкие или серьезные темы, обсуждать сокровенные и мирские вопросы. При этом Римма не может устоять от предложения своего решения обсуждаемых проблем. Однако ее решение охватывает лишь части проблемы.

Римма любит говорить об экологии, последних общественных опросах, результатах биологических исследований, борьбе женщин за равноправие и прочих вопросах. Иногда Римме не хватает скромности не показывать свою поразительную осведомленность в этих вопросах, поскольку это может не понравиться и неприятно поразить собеседников.

Поздравления

В кругу друзей, родных, любимых

Сегодня все слова — для Риммы!

Прими и наши поздравленья

От всего сердца с днем рожденья!

Желаем веры и добра,

Чтоб жизнь счастливою была!

Здоровья крепкого, успеха,

Ни капли слез и море смеха!

Желанья чтобы исполнялись,

Мечты заветные сбывались.

И непременно чтоб добилась

Всего того, к чему стремилась!

Я желаю тебе, Римма,

Набираться позитива.

Быть такою же красивой

И морально очень сильной.

Каждый день пускай приносит

По решению вопроса,

По прибавочке от босса,

По прогрессу в личном росте.

Пусть преследует удача,

Никогда семья не плачет,

Деньги в руки сами скачут,

Лучшим будет жизнь, чем раньше.

Поздравляю, Римма. Пусть жизнь твоя будет с привкусом итальянской страсти и элегантности, пусть каждый день рисует на твоём лице улыбку и дарит твоему сердцу новую мечту. Желаю тебе, Римма, всегда оставаться образцом великолепия и изысканности. Будь по-настоящему счастлива и искренне любима.

Дорогая Римочка, с душою

Поздравляю искренне тебя.

Счастья, мира, радости, покоя,

Пониманья, нежности, тепла.

Доброты, успешности, здоровья

Благ прекраснейших во всем.

Ласка пусть с заботой и любовью

Наполняет твой чудесный дом.

Будь блистательна, любима

И судьбой довольна, Римма!

Радость пусть тебя полюбит,

А печаль навек забудет,

Пусть здоровье лишь крепчает,

А успешность возрастает,

Все друзья проявят верность,

А родные люди — нежность!

Что за прелесть, наша Римма!

Так сильна, а не ранима.

Знает, как решить красиво

То, другим что не по силам.

А умна как и стройна ты —

Нет для глаз такой отрады.

И дружить с тобой легко.

Безо всяких разных но.

Без сомнений, хороша

Нашей Риммочки душа.

Чтоб поменьше ты грустила

И мечты все воплотила.

Римма, милая красотка,

Поздравляю, дорогая.

Счастья, нежности, любви

От души тебе желаю.

Пусть мечтаний замок хрупкий

Дарит силы, вдохновение,

Пусть приносит тебе счастье

В жизни каждое мгновение.

Дорогая Риммочка, сердечно,

Поздравляю я тебя!

Пусть легка и безупречна

Будет жизнь всегда твоя.

Пусть в ней будет только счастье,

Только нежная любовь,

Обходили чтоб ненастья

И цвели улыбки вновь и вновь.

Ты четко знаешь, что сказать,

И красоты не занимать,

Так будь, блистательная, Римма,

Всегда успешна и любима!

С улыбкой милою дружи,

Семьей, друзьями дорожи,

Шагай к успешности, красотка,

Пусть будет легкою походка!

Желаю тебе, милая Римма,

Чтоб ты улыбалась, как роза цвела,

Всегда хороша будь и всеми любима,

Желаю, чтоб ты счастливой была!

Приятных сюрпризов, цветов, комплиментов,

Хочу пожелать море красочных дней,

А также побольше приятных моментов,

Чтоб сердце запело еще веселей!

Ты прекрасна, несомненно,

В миг любой, без грима.

Оставайся столь волшебной,

Наша крошка Римма.

В женской пусть твоей судьбе

Будет много счастья.

И обходят стороной

Беды и ненастья.

Пусть любовь живет в душе,

Помогает, греет.

От прекрасных этих чувств

Пусть сердечко млеет.