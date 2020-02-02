Штормовое предупреждение: на Запад Украины обрушится сильный ветер

Новости Украины:Синоптики объявили штормовое предупреждение в западных областях.

Днем 2 февраля в западных, Винницкой и Житомирской областях ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, в Карпатах 25 м/с (I уровень опасности, желтый).

Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.

"Днем 2 февраля в западных, Винницкой и Житомирской областях порывы ветра 15-20 м/с, в Карпатах 25 м/с (I уровень опасности, желтый)", говорится в сообщении.

Напомним, в ближайшие дни по Украине ожидается дождливая погода, температура - плюсовая, на юге - до 15 градусов тепла.

"В ближайшие трое суток в Украине временами дождь, ночью местами с мокрым снегом, местами порывы ветра 15-20 м/с, на высокогорье Карпат 25-30 м/с, в Карпатах и на Закарпатье местами значительные осадки, лишь в начале на следующей неделе в большинстве северных и центральных областей без существенных осадков", - сообщили синоптики.