Какой завтра праздник: приметы и обряды на 3 февраля

Новости Украины:В этот день следует вспоминать добрым словом тех, кто когда-либо бескорыстно оказал вам помощь, в которой вы очень нуждались, и молиться за их здоровье и благополучие.

3 февраля – день памяти преподобного Максима Грека. Это известный русский православный публицист, литератор и переводчик. В этот же день отмечают день ангела обладатели имени Максим. Обычно на Максима хозяйки выпекали пироги с начинками из мяса, яйца, грибов, рыбы. Пирогами угощали членов семьи, нищих и просто добрых людей. Было принято мириться с теми, с кем произошла ссора. Также старались 3 февраля сходить в церковь и помолиться о мире и помощи в сложной ситуации.

Если в этот день помолиться Максиму Греку за дорогого человека, то все в его жизни будет хорошо. Молитва Максиму Греку защитит от беды и дарит надежду на будущее. Часто этому святому молились девушки на выданье без приданого, сироты, обездоленные люди. Были и приметы, которые старались отслеживать.

Говорили, что 3 февраля при наличии неразрешимой проблемы можно пойти в лес, отыскать там березу и прислониться к ней, рассказать обо всем, что тревожит. Считается, что по дороге назад верное решение обязательно найдется.

Традиции и обычаи дня

В этот день супруги во двор входили, держась за руки. Они подходили к деревьям и вместе стряхивали с них иней, приговаривая: "Что Бог соединил, то человеку разъединить не под силу".

Преподобного Максима считали помощником в бедах и утешителем в обидах, поэтому в день его памяти добрым словом вспоминали людей, когда-то пришедших на помощь. Святому молились о заступничестве сирот и вдов.