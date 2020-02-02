Сегодня - День сурка 2020: история и традиции праздника

Новости Украины:День сурка – праздник, связанный с наступлением весны.

Сегодня "все прогрессивное человечество" отмечает День сурка.

Это традиционный американский праздник, начат примерно в 1841 году, который постепенно вышел за пределы штата Пенсильвания, распространившись не только по других штатах США и Канаде, но и далеко за пределами Америки.

Ежегодно в этот день рано утром в местечке Панксатони в горах штата Пенсильвания, из норки выпускают сурка по имени Фил, который согласно легенде, должен предусмотреть сроки начала весны. Затаив дыхание, все присутствующие наблюдают за поведением сурка. Если он видит свою тень, то лезет спать обратно в нору – значит, будет еще несколько морозных недель. Но если день пасмурный, сурок не видит тени и не возвращается в нору – стоит ждать раннюю весну. Полное официальное имя американского сурка – "Великий Фил – провидец из провидцев, мудрец из мудрецов, пророк из пророков".

Это праздник один из самых популярных в США; ежегодно в Панксатони приезжает около 20 тысяч туристов со всего мира. Правда, здесь главное не спутать Пенсильванию с Трансильванией, как то сделал один турист, попав в результате путаницы географических названий не на прогноз погоды сурка, а в замок графа Дракулы. С недавних пор День сурка отмечают и в Украине, хотя традиции предсказывать погоду по поведению животных или птиц чрезвычайно древние.

Сейчас в Украине "действующими" являются два сурка-"метеоролога" – слобожанский Тимка (живет на биостанции Харьковского национального университета им. В.Каразина в с. Гайдары, Харьковская область) и галицкий Миша (живет во Львовском детском эколого-натуралистическом центре ). И хотя прогнозы всех сурков обычно далеки от истины, здесь главное само действо, шоу: извлечение зверька из норки, поведение сонного ошеломленного сурка под прицелом фото - и телекамер, а еще – возможность забыть об официальном прогнозе Гидрометцентра.