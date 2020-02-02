"Не выпускать, как денежную единицу": Зеленского просят изъять все монеты

Новости Украины:Главе украинского государства предложили вариант, которым можно пополнить казну страны.

Президента Украины Владимира Зеленского просят изъять из обращения все монеты. Соответствующая петиция №22/084474-эп размещена на сайте Главы государства, передает УНН.

Так, автор петиции Владимир Кучеренко просит изъять из обращения все монеты, разделить их по составу на ценные металлы и продать наполнив казну страны.

Петицию было обнародовано 31 января 2020 года, пока она набрала 51 голос из 25 тысяч необходимых.

Также Кучеренко подал еще одну петицию, где призывает Зеленского выпускать монеты, как юбилейные для нумизматов.

"Выпускать копейки только, как юбилейные для нумизматов, а не как денежную единицу", - пишет автор петиции.

Петицию №22/084470-эп было обнародовано 31 января 2020 года, пока она набрала 49 голосов из 25 тысяч необходимых.