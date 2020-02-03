Скачать
Понедельник, 03.02.2020
Кабмин утвердил план противодействия коронавирусу
Кабмин утвердил план противодействия коронавирусу
В Киеве проходит встреча Зеленского и Эрдогана: онлайн
В Киеве проходит встреча Зеленского и Эрдогана: онлайн
Экс-игрок Динамо отказался переходить в российский чемпионат
Экс-игрок Динамо отказался переходить в российский чемпионат
Сыну Джона Леннона удалили злокачественную опухоль (Фото)
Сыну Джона Леннона удалили злокачественную опухоль (Фото)

Годовщина интронизации: Филарет прислал Епифанию корзину цветов

Годовщина интронизации: Филарет прислал Епифанию корзину цветов
13:38 Сегодня Телеграф УНН Фото: Твиттер

Новости Украины:Филарет поздравил Епифания с годовщиной интронизации.

Глава Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата Филарет поздравил Предстоятеля Православной Церкви Украины Митрополита Епифания с 41-летием и первой годовщиной интронизации. Об этом сообщается на официальной странице Филарета в Facebook, передает УНН.

"Дорогой Владыка! От имени Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата и от себя лично поздравляю Вас с Днем рождения и первой годовщиной Вашей интронизации! Поздравляя Вас, желаю мудрости в совершении тяжелого и ответственного служения. Многие извне в нем видят почести, но на самом деле это — тяжелое бремя. Не забывайте об этом", — написал Филарет.

Он также пожелал Епифанию идти путем правды и жертвенно служить Церкви и украинскому народу.

"Молитвенно прошу Всемилостивого Бога, чтобы Он укрепил Ваши душевные и телесные силы и даровал Свою помощь в дальнейшем совершении архипастырского служения", — пожелал Филарет в своей приветственной адресу.

Помпео в Киеве провел встречу с главой ПЦУ

Также отмечается, что клирик Владимирского кафедрального собора протоиерей Александр Шмуригин, от имени Предстоятеля Киевского Патриархата Филарета, поздравил Блаженнейшего митрополита Епифания, передал приветственное письмо и вручил корзину цветов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

УПЦ, Филарет, Епифаний, ПЦУ.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Деньги очень дорогие": Гончарук назвал "одну из главных проблем нашей экономики"
02 BMW показала самые дешевые бензиновые седаны (Фото)
03 Модные советы от Андре Тана: какие вещи помогут скрыть лишние килограммы (Видео)
04 Авиакатастрофа МАУ: Иран и Украина не сошлись в вопросе размера компенсаций
05 Уменьшение числа нардепов и пропорциональная система выборов: что будет рассматривать Рада на новой пленарной неделе
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Украине стартует регистрация на ВНО
В Украине стартует регистрация на ВНО
Укрнафта и Укртрансгаз подписали мировое соглашение
Укрнафта и Укртрансгаз подписали мировое соглашение
Прогноз на февраль: чем удивит последний месяц зимы
Прогноз на февраль: чем удивит последний месяц зимы
Том Фелтон попросился на роль Джеймса Бонда
Том Фелтон попросился на роль Джеймса Бонда
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь