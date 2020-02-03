Годовщина интронизации: Филарет прислал Епифанию корзину цветов

Новости Украины:Филарет поздравил Епифания с годовщиной интронизации.

Глава Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата Филарет поздравил Предстоятеля Православной Церкви Украины Митрополита Епифания с 41-летием и первой годовщиной интронизации. Об этом сообщается на официальной странице Филарета в Facebook, передает УНН.

"Дорогой Владыка! От имени Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата и от себя лично поздравляю Вас с Днем рождения и первой годовщиной Вашей интронизации! Поздравляя Вас, желаю мудрости в совершении тяжелого и ответственного служения. Многие извне в нем видят почести, но на самом деле это — тяжелое бремя. Не забывайте об этом", — написал Филарет.

Он также пожелал Епифанию идти путем правды и жертвенно служить Церкви и украинскому народу.

"Молитвенно прошу Всемилостивого Бога, чтобы Он укрепил Ваши душевные и телесные силы и даровал Свою помощь в дальнейшем совершении архипастырского служения", — пожелал Филарет в своей приветственной адресу.

Также отмечается, что клирик Владимирского кафедрального собора протоиерей Александр Шмуригин, от имени Предстоятеля Киевского Патриархата Филарета, поздравил Блаженнейшего митрополита Епифания, передал приветственное письмо и вручил корзину цветов.