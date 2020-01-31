Помпео в Киеве провел встречу с главой ПЦУ

Новости Украины:Епифаний обсудил с Помпео преследование ПЦУ в оккупированных Крыму и Донбассе.

Предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Киевский и всей Украины Епифаний и госсекретарь США Майком Помпео обсудили преследование и систематическое ограничение прав духовенства и общин ПЦУ на территориях временно оккупированного Крыма и Донбасса.

"В нашем общении с госсекретарем акцентировал внимание на становлении и развитии Православной церкви Украины, взаимодействии с обществом, государством и расширении наших международных связей, а также особо отметил вопрос преследования и систематического ограничения прав духовенства и общин Православной церкви Украины на территориях временно оккупированного Крыма и Донбасса", - сообщил Епифаний в Файсбуке в пятницу.

Епифаний выразил американской стороне благодарность за твердую и надежную поддержку Украине, как в контексте противодействия внешним вызовам, так и на пути государственного строения и демократических реформ.

Также во время встречи была достигнута договоренность о дальнейшей поддержке двустороннего сотрудничества, особенно в сфере защиты свободы совести и вероисповедания.

После встречи госсекретарь США в сопровождении митрополита Епифания осмотрел кафедральный Свято-Михайловский Златоверхий собор.

Напомним, Помпео находится с официальным визитом в Киеве. Сегодня утром госсекретарь США уже провел встречу с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко, после чего состоялась его встреча с президентом Украины.

По результатам встречи с Зеленским Помпео заявил, что США продолжат поддерживать Украину. Он также выразил уверенность, что Зеленский посетит Белый дом. При этом он отметил, что для подготовки этого визита необходимо время.