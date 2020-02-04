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Офис генпрокурора продлил следствие по делу Шеремета

Офис генпрокурора продлил следствие по делу Шеремета
05:38 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля.

Офис генерального прокурора Украины продлил срок досудебного следствия по делу убийства журналиста Павла Шеремета. Об этом информирует hromadske со ссылкой на прокурора по делу Сергея Зузака.

«Прокурор пояснил, что принимать решение о направлении обвинительного акта в суд или прекращении производства пока рано. По его словам, нужно провести дополнительные следственные действия, экспертные исследования, в частности эксперименты и допросы», - говорится в сообщении.

Досудебное следствие продлено до апреля 2020 года, отмечает издание.

Как сообщалось, 29 января прокурор по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Сергей Зузак заявил, что троим подозреваемым и их защитникам передали для ознакомления просьбу следователей, ведущих это дело, в Офиса генпрокурора продлить сроки досудебного следствия до июня 2020 года.

В тот же день ОГ сообщил, что 28 января прокуроры Офиса генерального прокурора, процессуальные руководители в уголовном производстве относительно убийства Павла Шеремета, предоставили органу досудебного расследования письменные указания о проведении дополнительных следственных (розыскных) действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления. В том числе речь идет о тщательной проверке доводов защиты.

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12 декабря 2019 года министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о задержании и объявлении подозрений фигурантам дела об убийстве Шеремета. Следствие подозревает пятерых человек: врача и волонтера Юлию Кузьменко, медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь, ветерана АТО Андрея Антоненко, добровольцев АТО Владислава и Инну Грищенко.

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Следствие, Павел Шеремет, Офис Генпрокурора, Следствие по делу Шеремета.
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